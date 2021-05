Deputado Laerte Gomes entrega tubos armcos para substituição de 17 pontes da zona rural de Ouro Preto do Oeste

Graças a recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada pelo deputado Laerte Gomes (PSDB), nesta segunda-feira (3), o município de Ouro Preto do Oeste recebeu vários tubos armcos que serão utilizados na substituição de 17 pontes de madeiras, distribuídas em toda zona rural da cidade.

Laerte Gomes participou da entrega dos tubos junto com o prefeito Alex Testoni (DEM), o vice-prefeito, Peragibe Félix (PSDB) e com os vereadores, André Henrique (PV), Cipó de Rondominas (MDB), Kinkinha da Garagem (PSDB) e o suplente de vereador, Marquinhos Gomes.

“Esse é um marco importante para nossa administração e que beneficiará nosso produtor rural. Muito obrigada ao Governo do Estado por liberar o recurso disponibilizado via emenda do nosso deputado Laerte Gomes, a quem agradeço também, pelo recurso e por cumprimir com a parceria firmada em prol do desenvolvimento do nosso município”, declarou Alex Testoni.

Para o deputado Laerte Gomes, a entrega dos tubos confirma o compromisso, feito durante a última campanha eleitoral municipal, com todas as lideranças, que hoje representam Ouro Preto do Oeste.

“Isso aqui é resultado de um compromisso nosso firmado com o prefeito Alex, com seu vice, Peragibe e os vereadores Kinkinha, André, Cipó, com o Marquinhos e toda essa equipe. E o compromisso foi esse, trabalhar por Ouro Preto do Oeste. E está aqui, R$ 500 mil em tubos, recurso de emenda que coloquei e o governador Marcos Rocha liberou, a quem agradecemos também. E quem vai ganhar com isso? O produtor rural, que terá estradas de qualidade para ir e vir, em segurança e tranquilidade, e assim, garantir o escoamento da produção da região”, concluiu o deputado.

