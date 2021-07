Deputado Laerte Gomes entrega van para Associação Redenção das Crianças de Ji-Paraná

O deputado Laerte Gomes (PSDB) entregou uma van para atender a Associação Redenção da Criança, de Ji-Paraná. O veículo foi adquirido através de emenda parlamentar destinada pelo deputado no valor de R$ 200 mil.

“É com muita satisfação que, atendendo uma solicitação do vereador, Joziel de Brito (MDB), e do vice-prefeito, Joaquim Teixera (MDN), estamos entregando essa van para que a Associação Redenção das Crianças possa continuar com o trabalho maravilhoso desenvolvido por eles”, declarou Laerte Gomes.

De acordo com a presidente da entidade, Ivone Cassimiro, a Associação Redenção das Crianças foi fundada em 1989 e atende mais de duas mil crianças, do terceiro ao nono ano de 14 escolas de Ji-Paraná.

Assim como os vereadores, Ivone Cassimiro também agradeceu o apoio do deputado pela emenda que possibilitou a compra da van que será utilizada no transporte das crianças e adolescentes que participam do projeto de musicalização.

“Sem dúvida essa van será muito importante para continuarmos a desenvolver nossos trabalhos com as crianças dos bairros e periferia de Ji-Paraná. Nossos agradecimentos ao deputado Laerte Gomes por confiar na nossa associação e ao pastor Sadraque Muniz, autor do projeto”, disse a presidente.

Também estiveram presentes na entrega da van, os vereadores Brunno Carvalho (SD), Janethe de Almeida (DEM) e o pastor Célio Paulino.

