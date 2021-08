Deputado Laerte Gomes prestigia inauguração de novas salas de aula em escola de Theobroma

O deputado estadual Laerte Gomes (PSDB) participou da inauguração de um dos pavilhões da Escola Josilei da Silva Nascimento, localizada no Travessão 10, no município de Theobroma.

Ao lado do prefeito Gilliard Gomes (PSD), da diretora Leila Mara e dos vereadores Edmilson da Amorim (PSD) e Vanessa da Favorita (PSD), o deputado destacou os R$ 350 mil de emenda parlamentar de sua autoria, investidos na reforma de cinco salas antigas e na aquisição de novos móveis para a escola.

“Hoje é um dia de muita satisfação, onde ao lado do amigo, parceiro, que tem nosso total apoio, o prefeito Gilliard Gomes, viemos participar dessa inauguraçã, que acontece em atendimento à uma solicitação dos vereadores Edmilson da Amorim e da Vanessa da Favorita. Uma reforma muito bem feita, bonita e que atenderá nossos alunos, afinal, investir na Educação é investir no futuro do nosso país”, declarou Laerte Gomes.

O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) prestigiou a inauguração da escola que também foi contemplada com recurso de emenda parlamentar do deputado.

Além da direção da escola, as lideranças políticas do município, parceiros do deputado Laerte Gomes, agradeceram o parlamentar pelo empenho em atender à solicitação que possibilitou a reforma da Escola Josilei da Silva Nascimento.

“Além de agradecer, queremos reafirmar nossa parceria e nosso apoio ao deputado Laerte Gomes, que sempre dedica uma atenção especial às nossas indicações. Muito obrigada deputado” resumiram.

