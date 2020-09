Deputado Laerte Gomes reafirma compromisso com município de Theobroma

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), reafirmou o seu compromisso em seguir apoiando ações para o município de Theobroma, onde já destinou diversos recursos, que foram aplicados na melhoria de estradas vicinais, aquisição de equipamentos para associações rurais e para o fortalecimento da educação.

“Sou o deputado que mais investiu em Theobroma, nos últimos anos, destinando um volume considerável de recursos, que beneficiaram a população do campo e da cidade. Esse tem sido o nosso trabalho: apoiar os municípios”, destacou Laerte.

Nesta semana, o parlamentar se reuniu com o presidente do PSDB em Theobroma, João Moreira, que veio agradecer pelo apoio dado ao município. “O presidente destinou R$ 1,2 milhão para a recuperação de estradas vicinais, com o serviço já executado. Também contemplou quatro associações de produtores rurais, destinando equipamentos como grades aradoras, perfuradores de solo e outros. Em nome da população, vim manifestar o meu agradecimento”, informou Moreira.

Educação

Outro setor que recebeu especial atenção de Laerte Gomes, foi a educação. Para este ano, ele confirmou empenho no valor de R$ 350 mil para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que através de convênio com a prefeitura vai executar obras na Creche Municipal Jeremias Antero Silva e na Escola Josilei da Silva Nascimento.

No ano passado, o presidente da Assembleia destinou R$ 150 mil para a prefeitura de Theobroma aplicar na aquisição de material escolar.

Por ALE-RO