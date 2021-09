Deputado Laerte Gomes se reúne com prefeito, vereadores e associações para discutir destinaçao de recursos para Presidente Médici Os recursos destinados serão aplicados em áreas importantes para o crescimento e desenvolvimento economico do município

Presidente Médici, RO – O Deputado Laerte Gomes (PSDB), se reuniu na última terça-feira (6), com prefeito, vereadores e associações rurais do município de Presidente Médici para discutir destinaçao de recursos, através de emenda parlamantar de autoria do deputado, que serão aplicados em áreas importantes para o crescimento e desenvolvimento economico da região. O encontro entre Laerte e os representantes do município ocorreu no gabinete da prefeitura.

“No município de Presidente Médici, no gabinete da prefeitura, me reúno com o prefeito Edilson Alencar, vice-prefeito Zé Carlos do Morumbi, vereadores Alessandro, Bia do Assentamento, Professor Ailton e com presidentes de Associações Rurais, discuto a destinação de recursos através de emenda parlamentar de minha autoria”, ressaltou Laerte Gomes.

Via ALE-RO