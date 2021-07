Deputado Laerte Gomes vistoria obra paralisada da UBS do Jardim Orleans em Ji-Paraná

O deputado Laerte Gomes (PSDB), acompanhado do vereador Marcelo Lemos (PSD), iniciou a semana visitando o bairro Jardim Orleans, em Ji-Paraná onde vistoriou a obra de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que está sendo construída com recurso na ordem de R$ 800 mil, destinado pelo deputado, via emenda parlamentar.

“A obra está em fase de conclusão, no entanto, o processo está paralisado na Procuradoria-Geral do Município devido ao pedido de realinhamento apresentado pela empresa responsável pela construção da UBS, em virtude do aumento dos preços, um dos reflexos econômicos consequentes da pandemia”, explicou o deputado.

O vereador Marcelo Lemos, garantiu ao deputado que ele, junto ao vereador Dr. Edinho Fidelis (Republicanos) estão trabalhando para a retomada da obra o mais breve possível.

“Eu e o vereador Edinho estivemos com a secretária Municipal de Saúde, Vanessa da Silva e combinamos com ela de irmos juntos até a Procuradoria-Geral do Município para resolvermos esse impasse e assim, garantirmos que essa importante obra seja concluída o mais rápido possível”, informou o vereador.

O deputado Laerte Gomes afirmou considerar injusto a necessidade dos moradores da região do Jardim Orleans terem que se deslocar até o bairro BNH em busca de uma UBS.

“E para isso não acontecer, é preciso ter decisão, vontade política de fazer acontecer. A nossa parte está feita, o dinheiro está na conta”, concluiu o parlamentar.

Via Juliana Martins-ALE/RO Foto: Assessoria