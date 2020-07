Deputado Lucio Mosquini empenha recurso de 1,2 milhão para aquisição de ônibus escolares para Cacaulândia

O município de Cacaulândia irá receber cinco (05) ônibus escolares que serão adquiridos com recursos destinado pelo deputado federal Lucio Mosquini.

Mosquini que é o coordenador da bancada federal é o parlamentar campeão em liberação de recursos para Cacaulândia. Dessa vez o Parlamentar destinou recursos na ordem de R$ 1.214.893,89 (Um milhão, duzentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e três reais, e oitenta e nove centavos).

O dinheiro já está empenhado para o munícipio, e tão breve os veículos serão adquiridos, serão 05 ônibus escolares novinhos para ajudar no transporte de alunos.

Para o Deputado, os ônibus fazem parte de uma peça fundamental para segurança e preservação da integridade dos alunos. “Tenho certeza que esses veículos irão contribuir para melhorar o transporte escolar dos alunos trazendo mais segurança, comodidade, dignidade para nossas crianças”, disse Mosquini.

Além da melhoria no transporte, cada ônibus escolar locado gera em média para os municípios uma despesa que varia entre 15 a 25 mil reais mensais.

O dinheiro que seria gasto com locação de cinco ônibus, o prefeito Edir Alquiere e o vice-prefeito João da Máquina poderão investir em outra área trazendo mais benefícios para população de Cacaulândia.

Assessoria