Deputado Marcelo Cruz enaltece a importância do Programa AGROLEITE em Machadinho do Oeste

O deputado estadual Marcelo Cruz (PATRIOTA), esteve na quinta-feira (12), no município de Machadinho do Oeste (RO) para o lançamento do Programa Agroleite. O projeto investirá R$ 28 milhões na cadeia produtiva do leite do estado.

Segundo o deputado estadual Marcelo Cruz, o projeto fará o estado de Rondônia crescer rumo ao desenvolvimento. “Sabemos das dificuldades de investimento nesta área, e estamos observando a preocupação do Governo de Rondônia em prol do pequeno, médio e grande produtor. Sempre observo o governador se expressar, e estou usando sua fala, ‘o pequeno produtor, quero que seja médio, e o grande que seja maior ainda, porque assim o estado de Rondônia cresce ainda mais’. Fico feliz de estar fazendo parte deste crescimento, é assim governador! Por onde passamos, levamos o seu nome, eu não tenho dúvida que o senhor ficará na história deste estado. Realizei alguns investimentos aqui em Machadinho em parceria com o governo do estado, pela solicitação do vereador Baiano, Presidente da Câmara de Machadinho, e o prefeito Paulo da REMAP dos seguintes implementos: 01 trator, 01 carreta agrícola, 01 roçadeira hidráulica, 01 grade aradora, 01 micro-ônibus no valor de R$ 400 Mil. Além de recursos para aquisição de 19 computadores e 10 nobreaks para escola Professora Maria Conceição, e através da Emater-RO mudas de café clonal. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado!” Finalizou o deputado.

O Agroleite é formado por três programas que utilizam valores do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Proleite). Como o Transtec que tem foco na pesquisa científica e tecnologias do sistema de produção, e também com investimentos de R$ 3.203.493,00. O Inovatec que busca a melhoria do ecossistema, incentivando a educação empreendedora com eventos mais modernos e atrativos. Além disso, incentiva a melhoria genética com práticas de inseminação artificial e fertilização in vitro. Ainda com investimento de R$ 8.610.235,00. Por último o Consultec, cujo objetivo é atender mais de 2 mil propriedades rurais com assistência em gerenciamento financeiro e zootécnico, com investimento de R$ 16.038.136,85.

Via Assessoria