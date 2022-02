Deputado tenta derrubar decreto que permite taxa extra na conta de luz

Parlamentares já se movimentam, no Congresso Nacional, para derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro que criou a chamada “Conta Escassez Hídrica”.

Trata-se de uma nova modalidade de cobrança extra na conta de luz dos consumidores para ajudar no socorro a distribuidoras de energia elétrica no Brasil.

Nesta segunda-feira (7/2), o deputado federal Léo Moraes (Podemos-RO) protocolou um projeto pedindo para sustar o decreto presidencial. Ele busca apoio de lideranças partidárias à proposta.

O decreto

Editado em 14 de janeiro, o decreto regulamentou uma medida provisória de dezembro de 2021, por meio da qual o governo autorizou contratação de novos empréstimos para socorrer as distribuidoras.

Esses empréstimos visam amenizar perdas provocadas pela crise hídrica. Ao regulamentar a MP, o decreto autoriza debitar da conta de luz dos consumidores valores para custear esses empréstimos.

“Não se pode repassar para o consumidor de energia elétrica o ônus de arcar com esses custos. A sociedade brasileira vem enfrentando uma grave crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19, caracterizada por uma alta inflação, queda da renda média e aumento do desemprego. Assim, o aumento da tarifa de energia elétrica certamente terá um grande impacto na vida do brasileiro, configurando mais um peso a ser suportado pelas famílias, em ofensa aos direitos sociais previstos na Constituição Federal”, justifica o deputado no projeto.

A nova “Conta Escassez Hídrica”, vale lembrar, é diferente da atual bandeira tarifária na conta de luz. Enquanto a primeira é para bancar empréstimos, a segunda é para financiar produção de energia via termoelétricas.

Metrópoles

foto ilustrativa