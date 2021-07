Deputados destacam importância de evento da Arom para discutir finanças dos municípios

Ao participarem na manhã desta quarta-feira, 14, da Roda de Conversa promovida pela Associação Rondoniense de Municípios (Arom), realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa, os deputados Alex Redano (Republicanos) e Geraldo da Rondônia (PSC) destacaram a importância de discutir as finanças dos municípios que vivem uma grande crise, especialmente em função da Pandemia de Covid-19, que tem elevado os gastos dos municípios e reduzido as receitas.

Um dos idealizadores do evento, Alex Redano agradeceu a presença de todos os prefeitos, palestrantes e técnicos municipais destacando a importância de juntos buscarem soluções para a crise financeira dos municípios. Para ele, “é de fundamental importância que busquemos juntos informações e soluções que é de fundamental para o desenvolvimento dos municípios, que precisam de alternativas para recuperar as suas finanças, tão abaladas por ocasião da pandemia”, disse.

Questionado pelo presidente da Arom e prefeito de Urupá, Célio Lang sobre a cobrança de dívidas que grandes empresas para com o estado de Rondônia, cujos recursos teriam reflexos positivos nos cofres dos municípios por conta dos repasses obrigatórios, Redano destacou que “trata-se de um volume grande de recursos, importante para o desenvolvimento dos municípios que precisa ser buscado pelo Estado. “São dívidas bilionárias destas grandes empresas para com o Estado de Rondônia. Recursos que, se recebidos, ajudariam o estado e principalmente os municípios. Vamos discutir na Assembleia Legislativa depois do recesso um projeto do governo do estado que visa o recebimento desses recursos, mas dentro da legalidade, que não prejudique nenhum dos entes envolvidos”, destacou Redano.

Geraldo da Rondônia, por sua vez, agradeceu o convite para participar do evento, elogiou a iniciativa do Presidente Alex Redano e da Associação dos Municípios, destacando a importância da união de esforços para assegurar aos municípios e ao Estado de Rondônia, oportunidades de incremento de renda para equilíbrio das finanças, garantia de investimentos e cada vez melhor atenção à população. “Quero agradecer a todos pelo convite e pela oportunidade de poder participar dessas discussões que são importantes para os nossos municípios e colocar meu gabinete à disposição para juntos discutirmos e buscarmos alternativas para a sobrevivência das nossas administrações municipais que hoje sobrem com os efeitos da pandemia, onde os recursos reduziram e as despesas mais que dobraram”, pontou.

A Roda de Conversa da Arom denominada “Otimização e captação de incrementos financeiros em benefício dos municípios” traz palestrantes, prefeitos, deputados e técnicos de diversas regiões do Brasil, que apresentam estudos de viabilidade para que possam ser implementados nos municípios rondonienses. O evento começou às 9 horas da manhã e se estende até as 16 horas, com expositores e painelistas abordando temas nas áreas financeiras, tributárias e fiscal.

Via Jocenir Sérgio Santanna – ALE/RO Foto: Diego Queiroz-ALE/RO