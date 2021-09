Deputados Estaduais intercedem junto ao Governo para levar asfalto para distritos de Nova Mamoré

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), acompanhado dos deputados Dr. Neidson (PMN) e Jean Oliveira (MDB), se reuniu com o chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, na tarde desta quarta-feira (01), no Palácio Rio Madeira, para tratar da necessidade de levar asfalto para os trechos urbanos da RO-420, que passa pelos distritos de Nova Dimensão, Jacinopólis e Palmeiras, no município de Nova Mamoré

“Serão seis quilômetros no total, de acordo com o nosso pedido em conjunto junto ao Governo, sendo três quilômetros para Nova Dimensão, dois quilômetros para Jacinopólis e mais um quilômetro para Palmeiras, fazendo justiça com a população desses distritos que sofrem com a lama e a poeira e estamos falando de um trecho sob a responsabilidade do Governo”, destacou Redano

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (DEM), acompanhado de vereadores, estava presente e reforçou o pedido, mostrando a necessidade desse investimento, que há muito é aguardado pela população desses distritos

“É uma necessidade histórica e estamos dando um passo importante para essa conquista tão esperada por todos os moradores desses distritos e pela população de Nova Mamoré em geral. Agradeço pelo apoio do presidente da Assembleia e dos deputados Neidson e Jean e vamos seguir trabalhando para que esse sonho se torne realidade”, completou Brasileiro.

Via ALE-RO