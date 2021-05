DER conclui manutenção da RO-010 e inicia implantação de tubos metálicos em rodovias não pavimentadas

O mês de maio tem sido de muito trabalho nas rodovias estaduais na região de Pimenta Bueno e Espigão D’Oeste. Entre os serviços executados pelo Governo de Rondônia, por meio da 11ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER), está a conclusão da manutenção da RO-010.

“A RO-010 é uma importante rodovia de integração para o nosso Estado, por ser uma ligação entre a Zona da Mata e o Cone Sul de Rondônia. Nesta semana, concluímos os 12 quilômetros que faltavam para a manutenção completa da rodovia, no trecho que liga Pimenta Bueno à Nova Estrela”, destaca Thiago Fajardo, residente regional do DER.

Ao longo dos 40 quilômetros de extensão da RO-010, foram feitos serviços de fresagem com o lançamento de capa asfáltica, o popular tapa-buracos, e também a limpeza mecanizada de camada vegetal, a manutenção da sinalização e a limpeza de sarjetas e meio fio.

Outras rodovias que também têm recebido atenção da 11ª Residência Regional do DER neste mês de maio são a RO-387, RO-489, RO-491, RO-494 e RO-495. Nas rodovias não pavimentadas, os serviços incluem principalmente a reconformação da plataforma com patrolamento, revestimento primário, limpeza lateral da vegetação, escavação mecânica de valas para drenagem, escavação mecânica, compactação de vala e assentamento de bueiros metálicos.

“Hoje, a base da economia do nosso Estado é o agronegócio e a industrialização também já chegou em algumas regiões. Por isso, esse trabalho é constante para manter a trafegabilidade das rodovias, imprescindíveis para o escoamento da produção. É importante também ressaltar a integração com os municípios. Este é o governo da integração. Sempre temos o apoio dos municípios e de empresários”, enfatiza o residente.

Um destaque no trabalho executado pela 11ª Residência Regional do DER é a implantação de bueiros metálicos para atender as estradas não pavimentadas. Apenas na RO-494, RO-491 (Linha 45) e na RO-489 (F-A), estão sendo instaladas um total de 20 linhas de tubos metálicos que somam, ao todo, 216 metros de extensão. Os tubos metálicos melhoram o escoamento da água e tem maior resistência e durabilidade.

Sobre a qualidade e eficiência dos serviços realizados pelo Departamento, o 11º residente regional do órgão destaca o principal motivo. “O que há de melhor no DER são os servidores, colaboradores. São os profissionais comprometidos com a coisa pública, com o desenvolvimento do Estado e com o direito de ir e vir dos cidadãos. Não medem esforços para sair da Residência, muitas vezes de madrugada, aos feriados, finais de semana, de baixo de chuva ou de sol. É um esforço muito grande e em nenhum momento fogem dessa responsabilidade”, garante Fajardo.

Via Secom