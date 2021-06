DER conclui patrolamento de mais de 80 quilômetros da RO-490, em Alto Alegre dos Parecis

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), possui mais de 50 frentes de serviços em todo o Estado, executados pelas equipes das 14 Residências Regionais do DER e as cinco Usinas de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Cbuq) do DER. No domingo (30), a equipe da 5ª Residência Regional do DER em Rolim de Moura, concluiu os trabalhos de reconformação da plataforma (patrolamento) na rodovia 490, que interliga Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, entre as rodovias 135 e 370.

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, nesse primeiro momento foi executado o patrolamento nos 88 quilômetros de extensão da RO-490. “Estamos realizando o patrolamento em todas as nossas rodovias primárias (não pavimentadas), proporcionando uma melhor trafegabilidade. Com o fim do período chuvoso, as equipes estão empenhadas trabalhando diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, para dar celeridade na manutenção das rodovias”.

De acordo com Rezende, o trecho da RO-490 é um dos principais acessos de turistas que vêm conhecer o Porto Rolim do Guaporé e dos amantes da pesca. “O governador, coronel Marcos Rocha, e o vice-governador, José Jodan, têm a preocupação de fomentar o turismo e proporcionar condições para o escoamento da produção, para que isso aconteça a população precisa de estradas em boas condições”.

O gestor do DER destaca que após todas as rodovias receberem a reconformação de plataforma, as equipes retornarão para realizar os serviços de drenagem (saída de águas), limpeza lateral e o encascalhamento de pontos críticos.

Via Secom | Fotos: Ricardo Barros