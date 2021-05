DER finaliza tapa-buracos e inicia limpeza lateral para execução de recapeamento em 60 quilômetros da RO-460

Os serviços de tapa-buracos foram finalizados no domingo (02) e a obra segue com a limpeza lateral e preparação da base e sub-base

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), sob comando da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), tem trabalhado com planejamento técnico para garantir resultados efetivos e o bom uso dos recursos públicos na manutenção de estradas pavimentadas. A exemplo disso, a RO-460, que liga o município de Buritis à BR 421, que recebeu serviços emergenciais de manutenção nos pontos críticos como também, estudos do solo e preparação da base e limpeza da lateral iniciada na última sexta-feira (30) para execução dos trabalhos definitivos de recapeamento total, em 60 quilômetros da via.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, que tem visitado a obra constantemente, no último domingo (2) os trabalhos de tapa-buracos foram finalizados e o Departamento já iniciou a limpeza lateral da rodovia para execução dos trabalhos de preparação base e sub-base e o asfalto novo nos pontos necessários.

Além disso, o diretor informa que uma equipe técnica do DER tem realizado estudos do solo para garantir que a estrada seja 100% recuperada com asfalto novo e com as técnicas que o local exige, evitando futuros transtornos e desperdício dos recursos públicos.

“Por meio do programa Gestão na Estrada, diagnosticamos as reais necessidades da rodovia 460, sendo esse mais um grande desafio para as equipes do DER que já estão com as mãos na massa. São diversas problemáticas do passado, tanto na preparação da base, quanto na qualidade do asfalto aplicado na época em que ela deixou de ser uma via primária. A rodovia tem recebido serviços constantes, mas existem problemas técnicos que precisam ser resolvidos de forma definitiva, pois levam ao aumento rápido dos pontos críticos. Em respeito aos usuários que a utilizam, o governador Marcos Rocha, solicitou a recuperação total do trecho, pois o acesso é de grande importância para o escoamento do setor produtivo, principalmente na atividade pecuária″.

Elias Rezende disse ainda que o DER prioriza as estradas mais críticas para atender de forma definitiva e, assim que finalizar o período chuvoso a Usina de Asfalto de Porto Velho será instalada no local da obra, de acordo com o planejamento, para que os trabalhos sejam realizados com celeridade.

Segundo o coordenador da Usina de Asfalto, Sávio Ricardo, além dos serviços de estudo do solo que já iniciaram há dois meses para identificação de jazida de cascalho, a Usina de Asfalto já foi instalada na região e está atendendo a RO-257. “ A Usina de Asfalto tem capacidade de execução de capa asfáltica de 480 toneladas por dia, nossa previsão para atender os 60 km da rodovia 460 é de mais de 57 mil toneladas de asfalto novo no local”, destaca.

Morador desde 1991 nas proximidades da rodovia 460, área rural de Buritis, o motorista Ednaldo Cesar Barreto sofreu na pele com o excesso de buracos. Ele disse que muitos acidentes já ocorreram e esse é um problema antigo. “Graças a Deus o DER vai fazer algo definitivo aqui na rodovia, pois o tapa-buraco já deixou a estrada muito melhor e a gente não vê a hora de iniciar o recapeamento, pois está ficando muito bom”, agradece.

Via Secom