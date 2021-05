DER inicia obras de manutenção na rodovia 475, que liga Vale do Paraíso ao distrito de Rondominas

O Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER) deu início a obras na rodovia 474, que interliga Vale do Paraíso ao distrito de Rondominas. As obras estão sendo executadas pela 3° Residência Regional do município de Ouro Preto D’Oeste.

“Nossas equipes estão atuando em 27 km da RO-474. Iniciamos a limpeza lateral e as saídas d’agua, que evitam atoleiros em épocas de chuva. Em poucos dias, a população que precisa fazer esse percurso será beneficiada com a obra. O governador Marcos Rocha solicitou agilidade, para que a população possa contar com a trafegabilidade e segurança desta rodovia”, afirmou o residente Regional de Ouro Preto D’Oeste, Boby Gil.

O criador de gados Otaniel Alves dos Santos, que mora no km 2 da rodovia 475 está satisfeito com as obras. “O trabalho que o Governo está realizando na estrada vai facilitar o acesso para os moradores, e principalmente os agricultores locais na hora de transportar a produção. Estou muito contente vendo os servidores e maquinas trabalhando. Vai ficar muito bom e mais seguro”, destacou.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, os trabalhos de manutenção e asfalto nas estradas de Rondônia são frequentes. “Não podemos parar. A população precisa de estradas seguras. É por elas que passam toda a produção agrícola que segue para diversas regiões. A 475 tem um fluxo intenso, e assim como todas as outras rodovias, precisa estar em boas condições”, ressaltou.

