DER realiza manutenção da pavimentação da rodovia 135 que interliga Alta Floresta ao distrito Vila Marcão

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), iniciou na última quinta-feira (22), os serviços de manutenção e recuperação da RO-135 (Linha P-50), rodovia da região da zona da mata, que interliga o distrito de Vila Marcão ao município de Alta Floresta d’ Oeste. Os serviços estão sendo concluídos nesta terça-feira, (27), pela equipe da 4ª Usina de CBUQ do DER, que realizou os serviços de fresagem dos buracos, aplicação da emulsão asfáltica tipo RR e nova capa asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nos 18 quilômetros da RO-135, incluindo o perímetro urbano do município de Alta Floresta d’Oeste.

“Seguimos a determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, vice-governador José Jodan e do diretor-geral do DER, Elias Rezende, dando celeridade nos serviços de manutenção das rodovias pavimentadas da região da zona da mata”, esclareceu o gerente da Usina de Cbuq, Thiago Moreira.

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, são mais de 40 frentes de serviços por todo o Estado de Rondônia. “São mais de 4.500 quilômetros de rodovias sem pavimentação e 1.500 quilômetros pavimentados em todas as regiões. Os serviços são realizados por execução própria do Governo do Estado, por intermédio dos nossos servidores, guerreiros que não tem dia e nem hora para trabalharem. Aproveito a oportunidade para agradecer a cada um e parabenizar pelo trabalho que prestam ao nosso estado”, finalizou Rezende.

