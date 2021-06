DER rebaixa morro e alinha estrada para resolver problema histórico na RO-484

Na Zona da Mata do Estado de Rondônia, os trabalhos não param. O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), vem executado com diversas frentes de trabalho, melhorias nas rodovias pavimentadas e não pavimentadas (primárias). Nessa semana a equipe iniciou os serviços de rebaixamento do morro e alinhamento da estrada na Rodovia 484, (P-18 e/ou linha 192), no km 7, trecho que interliga as rodovias 370 e 491 no município de Santa Luzia d’Oeste.

Trabalho do DER atende um anseio antigo da comunidade

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, enfatizou que este é um trabalho histórico e atende um sonho antigo dos moradores da localidade. “A região possui uma alta produção agropecuária e grãos, um grande fluxo de veículos pesados (caminhões e carretas), que a utilizam diariamente para escoar a produção. Nesse local, no km 7, os caminhões tinham que fazer uma curva no morro e muitos não conseguiam subir. Agora alinhamos a estrada, rebaixando o morro (greide da pista) e no local mais baixo da estrada foi instalado um tubo de aço e estamos aterrando (alteando a pista), para garantir a trafegabilidade durante o ano todo”, explicou.

Acompanhando e fiscalizando in loco os trabalhos, o residente da 5ª Regional do DER de Rolim de Moura, Eziquiel Cassol, destaca que além dos serviços de rebaixamento do morro, a rodovia receberá os serviços de patrolamento, limpeza lateral, saída de água (drenagem) e encascalhamento de pontos específicos.

O vaqueiro, Tiago Bomfim da Silva, parabenizou o governador Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan, pelo serviço executado na RO-484. “Um serviço muito bom. Aqui desce muito caminhão carregado de insumo e que não conseguia subir. O rebaixamento e alinhamento do morro vão facilitar para os caminhões carregados subirem. É um sonho antigo que vira realidade. Obrigado governador Marcos Rocha e vice-governador José Jodan”, finalizou.