DER recupera três pontes de madeira na RO-490

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), recuperou em menos de 15 dias, três pontes de madeira sobre o rio Colorado na RO-490 (linha P-40), sentido ao distrito de Flor da Serra em Alto Alegre dos Parecis. A recuperação rápida das pontes são destaque nos trabalhos realizados pela equipe especializada em recuperação e manutenção de pontes e bueiros da 5ª regional do DER de Rolim de Moura.

Serviços foram realizados pela equipe da 5ª Regional do DER

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, explica que a manutenção constante nas pontes tem como objetivo garantir a segurança de quem utiliza a rodovia no dia a dia. “Estamos seguindo as orientações do governador Marcos Rocha e do vice-governador José Jodan, para que todas as estradas estejam trafegáveis e as pontes de madeira recuperadas, garantindo a segurança e evitando possíveis acidentes. Parabenizo os nossos servidores que em menos de 15 dias concluíram a manutenção dessas pontes”.

Responsável pela equipe de manutenção de pontes, Crejo Martins, pontua que a ponte no quilômetro 24 possui uma extensão de 25 metros onde foi realizada a substituição das pranchas de madeira. Já na ponte do quilômetro 30 que também possui uma extensão de 25 metros, foram substituídos os três travesseiros (transversinas), quadrados e as pranchas. Na terceira ponte, com uma extensão de 30 metros no quilômetro 34, foram trocados travesseiros (transversinas), balancins, quadrados e as pranchas.

De acordo com o residente da 5ª Regional do DER, Eziquiel Cassol, a rodovia 490, sentido ao distrito de Flor da Serra, possui um intenso trafego de veículos. “A RO-490 é uma das principais vias de acesso para os amantes da pesca ao Porto Rolim do Guaporé. Além disso, a rodovia é o corredor de escoamento da produção do agronegócio na região”, finalizou.