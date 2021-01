Desembargador Raduan, do TJ-Rondônia, está internado em São Paulo com a Covid-19

O desembargador Raduan Miguel Filho, do Tribunal de Justiça de Rondônia, está internado, com Covid-19, num hospital particular de São Paulo. A confirmação veio por meio de nota de esclarecimento publicada no Facebook por um de seus filhos, o professor universitário Vinicius Miguel, que foi candidato a prefeito de Porto Velho nas últimas eleições pelo Cidadania.

Segundo Vinicius, a situação de seu pai “inspira os mais delicados cuidados”. O professor acompanha o tratamento em São Paulo.

Alvo de críticas por ter aceitado participar da administração do tucano Hildon Chaves, contra quem concorreu na disputa eleitoral, Vinicius aproveitou a nota para esclarecer os trâmites de sua nomeação para assumir o cargo de superintendente municipal de integração e desenvolvimento distrital.

Vinicius disse que aguarda os trâmites na Unir para assumir o cargo na Prefeitura.

Para a pasta de Vinicius não foram criados novos cargos. Foi feita uma readequação, com aproveitamento de cargos de outras secretarias para suprir as necessidades da nova Superintendência. O titular possui status de superintendente, não de secretário.

CONFIRA A NOTA DO PROFESSOR FALANDO SOBRE A SAÚDE DO PAI E A QUESTÃO DE SUA NOMEAÇÃO PARA A SUPERINTENDÊNCIA.

Apesar do imenso respeito que tenho pelos veículos de comunicação, não posso me pronunciar no momento: meu pai está internado, com Covid-19, em situação que inspira os mais delicados cuidados, e no momento estou em trânsito para SP para acompanhar o tratamento dele, por ordem médica.

Tão logo Deus permita, estarei de volta a Porto Velho, ocasião na qual será possível retomar outros assuntos pessoais e profissionais.

Decidi fazer uso da rede social para emitir uma nota, pois acredito que seja a maneira mais prática dadas as circunstâncias.

Assim, satisfaço — ao menos em parte –, a curiosidade de quem me perguntou acerca da minha nomeação no quadro da gestão municipal.

Em poucas palavras, como todo servidor público de carreira para ocupar cargo em comissão em outro órgão, estou sujeito ao mesmo caminho que outros antes de mim percorreram, e que outros futuramente percorrerão. No meu caso, aguardo os trâmites da Universidade, em respeito a cada instância e minha instituição de origem.

Qualquer especulação sobre a “demora” em me manifestar pode ter origem no desconhecimento desse processo, que vem sendo seguido rigorosamente.

Terei dificuldades para responder as redes sociais e peço, independentemente de crenças, preces e orações.

Por fim, em respeito à família, em razão de estarmos em hospital, peço gentilmente que não façam contato telefônico.

Vinicius Miguel