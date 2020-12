Desembargador revê decisão e desautoriza retorno de prefeitos presos na Reciclagem ao cargo

Após revogar as prisões dos prefeitos acusados de receber propina de um empresário do ramo de coleta de lixo, e determinar o retorno dos acusados aos cargos, o desembargador Roosevelt Queiroz, relator do caso no Tribunal de Justiça, reviu sua decisão e revogou o retorno ao cargo, mantendo apenas a liberdade.

O magistrado ponderou que os cargos já estão ocupados, e resta praticamente duas semanas para o fim dos mandatos, portanto não vê sentido no retorno às funções públicas.

O desembargador pontuou:

“Em verdade, verifica-se risco à instrução criminal o retorno da Prefeita (Glaucione Rodrigues) denunciada pelo crime de concussão à Prefeitura de Cacoal no fim de seu mandato, pois levanta a suspeita de que ela queira retornar aos prédios públicos para coagir testemunhas e se livrar de provas”.

Veja abaixo a íntegra da segunda decisão do desembargador:

https://blogdopainel.com/desembargador-reve-decisao-e-desautoriza-retorno-de-prefeitos-presos-na-reciclagem-ao-cargo/

Painel Político