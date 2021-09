Desrespeito à Constituição, crises e decisões contraditórias marcam primeiro ano de Fux à frente do STF e CNJ

Na última quarta-feira, 22, o ministro Luiz Fux apresentou o balanço de um ano à frente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Como era de se esperar, o ministro fez um discurso recheado de palavras fortes, que no papel são lindas, mas na prática a situação é diferente.

Fux falou, por exemplo, que “a Suprema Corte tem contribuído fortemente para com a estabilidade institucional do Brasil, e suaretomada econômica”. Mas isso está longe de ser uma verdade. Pelo contrário. A Suprema Corte é diretamente responsável pela atual crise que o Brasil atravessa, com um presidente lunático, um Congresso sem sintonia com as necessidades da população e um Supremo, que exatamente por conta de decisões políticas no passado recente, quase foi invadido por baderneiros e milicianos no dia 7 de Setembro, um dos mais turbulentos da história do Brasil.

É justo dizer que, graças a atuação de Fux, o pior foi evitado, mas jamais deveria ter ocorrido.

Fux aproveitou para agradecer o ‘apoio inestimável a esta Presidência durante os últimos doze meses, no âmbito dos quais temos entabulado um diálogo profícuo, respeitoso e cooperativo‘. Realmente, Fux vem tendo um apoio expressivo. E o STF parece mesmo que está em sintonia. Tanto que mesmo diante de uma flagrante ilegalidade cometida por Fux no Conselho Nacional de Justiça, Rosa Weber fez malabarismos jurídicos para não melindrar o ministro.

Weber foi buscar uma teoria, amparada na Suprema Corte dos Estados Unidos, de 1819, para justificar a interferência ilegal de Fux em um processo que o Banco Itaú perdeu em todas as instâncias e para postergar a execução, apresentou uma reclamação distorcida e mentirosa ao CNJ contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, em 18 de setembro de 2020. Até hoje o banco não pagou por conta da interferência do ministro, que na condição de corregedor do CNJ, cassou a decisão da magistrada e proibiu-a de atuar no processo.

Em outras palavras, Fux cometeu uma ilegalidade para ajudar o advogado do banco Itaú, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, e o próprio banco. Para isso, Fux criou uma tese sem nexo, de que ’em algumas situações o CNJ pode interferir em decisões judiciais’. Onde ele achou tal bizarrice, só Deus sabe.

A bem da verdade, Fux está inebriado pelo poder, mas é sempre bom lembrar da efemeridade dos cargos. Eles são vitalícios, os homens que os ocupam, não.

Fux tem pouco a comemorar neste ano à frente do Poder Judiciário. A começar lá pela sua posse, quando uma grande quantidade de convidados foi infectada pelo coronavírus. Também passou pano para todas as bizarrices presidenciais, até que encheu o saco e agora sequer atende o presidente da República.

O ministro ainda tem tempo de corrigir algumas questões, colocar, de fato, ordem na casa, parar de inventar teses inconstitucionais e preocupar-se, de fato, com sua biografia. Ela está a um passo da lata de lixo da história.

