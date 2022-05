Detran garante segurança e agilidade na formação de condutores em Rondônia

“Garantir segurança e agilidade nos processos existentes para usuários do Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia tornou-se a marca da autarquia”, é o que atesta o diretor-geral do Detran-RO, Paulo Higo Ferreira de Almeida, referindo-se às inovações implantadas quanto à formação de condutores pela Diretoria Técnica de Habilitação e Medicina – Dthmet.

As provas digitais e coleta biométrica nos exames teóricos do processo de formação, atualização e reciclagem de condutores foram 100% implantadas em todas as unidades do Detran, em 2022.

De acordo com o Diretor Técnico de Habilitação e Medicina, Hassan Mohamad Hijazi, a ação resultou em maior segurança, celeridade e modernização ao processo de formação de condutores em todo Estado. “Ainda em 2021, iniciamos os trabalhos para implantação de prova prática digital por meio de tablets, captura digital e leitura facial em todo Estado e agora estamos ainda mais avançados, reduzindo em meses, o prazo para nossos usuários adquirirem a Carteira Nacional de Habilitação – CNH”.

SISTEMA BIOMÉTRICO

Inserida inicialmente no Posto Avançado da zona Leste de Porto Velho, a implantação do sistema biométrico reduziu problemas na hora da apresentação de documentos, que muitas vezes danificados, impediam a identificação correta dos candidatos.

O sistema é de extrema segurança e foi desenvolvido pela equipe de tecnologia do órgão, que também desenvolveu o sistema das provas digitais, e atualmente está sendo implantado em todos os municípios de Rondônia.

“A mudança beneficiou a população com comodidade, já ocorreram casos do candidato ter sua participação cancelada por apresentar documentos danificados ou por esquecer os mesmos, agora com a biometria, todos ficam isentos de pagar taxa de ausência, caso essas situações aconteçam, além de evitar crimes de falsa identidade”, lembra Hassan.

Os leitores biométricos são dotados de sistema antifraude com detector de dedo vivo – Live Finger Detection, o que traz segurança, agilidade e proteção ao processo de formação de condutores.

PROVA TEÓRICA ELETRÔNICA

O Detran Rondônia implantou o sistema de realização da prova teórica eletrônica para obtenção da CNH e de cursos especializados totalmente online, alcançando 75 unidades do órgão espalhadas no Estado, atendendo diretamente os Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Os exames teóricos eletrônicos contam com os mesmos conteúdos das provas escritas, com 30 questões, devendo o candidato acertar no mínimo 21 para ser aprovado.

Os exames teóricos eletrônicos só são realizados nos tablets disponibilizados nos postos da autarquia, e ao término da prova poderão ser consultados por meio do site https://consulta.detran.ro.gov.br/ResultadoProva.

“Outra inovação é que o sistema faz uma seleção de provas no banco de dados, diminuindo as possibilidades de fraudes durante o exame”, disse o diretor da Dthmet.

Paulo Higo lembra que, com a adesão ao sistema, além de substituir os papéis, também envolve a desburocratização na aplicação do exame, oferecendo modernidade e agilidade para a aquisição da 1° habilitação.

PROVA PRÁTICA DIGITAL

O Controlador Regional de Trânsito do Detran Rondônia, Francisco Carlos da Silva Nascimento explica que está em fase de finalização a implantação do sistema de prova prática digital, nos exames de direção veicular.

O sistema, que possibilita a avaliação e resultado de forma imediata, por meio eletrônico – tablets, bem como coleta biométrica e foto do candidato no início e final da prova prática, diminui ainda mais a possibilidade de fraude, otimizando o lançamento do resultado junto ao sistema. “O que possibilita a emissão da CNH física em menos de uma hora após a realização do exame”, destacou.

Francisco Carlos disse que a implantação das provas de forma eletrônica beneficia, especialmente, os Centros de Formação de Condutores e usuários do serviço público.

“O prazo para aquisição da CNH fica reduzido, pois anteriormente os CFCs eram obrigados a realizarem a conclusão do curso teórico com cerca de 15 dias de antecedência da prova, e após realizar o referido exame, aguardar o envio dos gabaritos para correção e retorno via malote”, pontuou Francisco Carlos.

Atualmente, com a prova digital os candidatos poderão concluir o curso teórico e realizar a prova no mesmo dia, e em algumas localidades, realizar o reteste no dia posterior, visto que o resultado é imediato após a finalização da prova. Essa modernização reduz em meses a formação dos candidatos.

Em 2020, o Detran Rondônia implantou o sistema de reconhecimento biométrico do candidato na hora da prova teórica, por meio da digital, ressalta-se, que os leitores biométricos são dotados de sistema antifraude com detector de dedo vivo (Live Finger Detection), o que traz segurança, agilidade e proteção ao processo de formação de condutores.

O diretor-geral do Detran/RO informa que o objetivo da autarquia é dar continuidade ao processo de modernização na formação de condutores, reduzindo os trabalhos burocráticos.