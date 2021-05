Detran realiza ação educativa na zona Sul de Porto Velho em alusão ao Movimento Maio Amarelo

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), tem intensificado ações educativas em todo o Estado. Na quarta-feira (19) a ação educativa aconteceu na avenida Jatuarana com a rua Anari, zona Sul de Porto Velho, além de controlar o trânsito e orientar os usuários, os agentes e educadores emitem mensagem visual com faixas e cartazes.

Segundo a diretora técnica de Educação de Trânsito (Dtet), Claudia Roberta Stochi, o Detran Rondônia vem mantendo o trabalho de educação de trânsito, respeitando o protocolo de isolamento social, conforme preconiza os órgãos reguladores para evitar a transmissão do coronavírus.

Estão sendo realizadas ações educativas nas vias mais movimentadas das cidades do Estado e também palestras em empresas e instituições públicas. “Nós já realizamos palestras sobre direção defensiva para o Exército Brasileiro entre outras empresas e instituições”, destacou a diretora da Dtet.

Claudia Roberta disse que as empresas e instituições que tiverem interesse em solicitar palestras sobre educação de trânsito e direção defensiva para seus colaboradores podem enviar a solicitação para o e-mail: [email protected].

A diretora técnica, agradeceu o apoio do diretor-geral do Detran, coronel Neil Gonzaga e da diretora adjunta, Benedita Oliveira, que não medem esforços no sentido de apoiar e colaborar com as ações de educação de trânsito. “Tanto o diretor-geral quanto a diretora adjunta são especialistas em trânsito e conhecedores da importância da educação para que tenhamos um trânsito mais seguro e humanizado”, destacou Cláudia.

As ações educativas contam com a colaboração de servidores da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ação de Trânsito (Dtfat). A mensagem visual repassada aos usuários da via pelos educadores durante as ações remete ao tema do Movimento Maio Amarelo 2021 que é “Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito”.

REDUÇÃO DE ACIDENTES

Dados do Anuário Estatístico do Governo de Rondônia, emitidos pelo Detran Rondônia https://www.detran.ro.gov.br/category/estatisticas/ mostram que houve redução de 23,27% no número de acidentes no Estado em 2020, em comparação a 2019. Mas, o índice de mortes no trânsito no mesmo período teve um aumento de 7,2%. O Movimento é uma campanha que cada cidadão deve levar ao seu círculo social, de modo que cada um se torne multiplicador da conscientização e da necessidade de respeitar os limites no trânsito.

Durante as ações do Movimento Maio Amarelo, os educadores também levam informações e tiram dúvidas dos usuários sobre a Lei http://Lei nº 14.071 de 13 de outubro de 2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Movimento Maio Amarelo é uma ideia do Observatório Nacional de Segurança Viária e vem sendo difundido em 27 países, com o apoio de 1.425 pessoas diretamente engajadas em sua coordenação e a participação ativa de 423 municípios brasileiros. Em Rondônia, as ações estão sendo realizadas em todos os municípios.

Via Secom