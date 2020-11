Detran Rondônia intensifica fiscalização de trânsito em todo o Estado

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia tem intensificado as fiscalizações ostensivas e repressivas em todo o Estado, objetivando evitar acidentes e mortes no trânsito. A Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat) lançou no início de novembro a campanha “Fiscalização de Trânsito Extraordinária”, cujo objetivo é a realização de atividades repressivas após o horário de expediente de segunda a sexta-feira e nos finais de semana e feriados. Em Porto Velho, a fiscalização ostensiva é realizada todos os dias da semana no período da manhã com três equipes simultâneas.

O diretor geral do Detran Rondônia, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, explica que as ações fiscalizatórias são necessárias para conter as irregularidades no trânsito, que geralmente provocam acidentes, vítimas graves que levam meses para se recuperar, quando se recuperam, e muitas pessoas perdem a vida por causa dos acidentes de trânsito, “que quase sempre são provocados por falha humana”, ressalta o coronel Neil Gonzaga.

No trânsito existem regras que devem ser seguidas, quando alguém desrespeita essas regras, passa a ferir o direito do outro, um exemplo simples e muito comum em Rondônia, principalmente em Porto Velho, quando o semáforo está fechado o motoqueiro ou o condutor de carro, mesmo sabendo que está infringindo a legislação resolve passar, furando o sinal, “quando ele toma essa atitude ele coloca em risco a vida dele e de terceiros”, alerta o diretor do Detran Rondônia.

Mas quando o condutor percebe a presença de agentes do Detran, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal ou agentes de órgãos fiscalizadores, esse tipo de infração não ocorre, porque a presença do agente no local inibe quem por ventura tem a intenção de cometer a infração de trânsito, onde quem cometer irá arcar com as consequências de seu ato, pois os agentes do Detran Rondônia, durante as ações fiscalizatórias, com ou sem abordagens, estarão autuando quando necessário, bem como aplicarão as medidas administrativas que fizerem necessárias.

O diretor técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito, Welton Roney Nunes Ribeiro, disse que a “Fiscalização de Trânsito Extraordinária” está sendo desenvolvida nas oito regionais de fiscalização de trânsito. O trabalho tem por objetivo fiscalizar todo condutor de veículo automotor, podendo em determinada atividade haver o foco em um tipo de veículo específico, como os de duas rodas (ciclomotores, motonetas e motocicletas) que são os veículos que mais se envolvem em acidentes de trânsito, por isso exige dos órgãos fiscalizadores uma atenção maior.

O trabalho será desenvolvido nas oito regionais, sendo o município sede e os abrangentes. A Regional de Porto Velho terá três equipes trabalhando simultaneamente, por se tratar de uma cidade com mais de 500 mil habitantes e nas regionais de Guajará-Mirim, Vale do Jamari, Ariquemes, Jaru, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, uma equipe. O diretor da Dtfat, Welton Roney destacou a importância das ações ostensivas e repressivas no combate às infrações de trânsito, o que resulta positivamente na redução de acidentes de trânsito em todo o Estado de Rondônia.

Por Eleni Caetano/Secom