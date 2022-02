“Deus protegerá o Brasil”, disse Fux na abertura dos trabalhos do ano legislativo, mas quem nos protegerá de Fux, que segue favorecendo o Itaú ao arrepio da lei?

No primeiro encontro público do ano com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do STF Luiz Fux defendeu a harmonia entre os poderes e desejou êxito aos integrantes do Congresso.

“Deus protegerá o Brasil”, declarou o ministro em breve discurso durante a abertura do ano Legislativo.

Matéria original do Painel Político:

https://politico.painelpolitico.com/deus-protegera-o-brasil-disse-na-abertura-dos-trabalhos-do-ano-legislativo-mas-quem-nos-protegera-de-fux-que-segue-favorecendo-o-itau-ao-arrepio-da-lei/

Autor: Alan Alex