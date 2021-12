Devo me vacinar caso imunizantes não protejam contra a Ômicron? Vice-presidente da SBIm, Isabella Ballalai, chama a atenção para a necessidade da segunda dose e do reforço da imunizaçã

Desde que os primeiros casos de Covid-19 relacionados à variante Ômicron foram notificados por cientistas sul-africanos, na última quarta-feira (24/11), pesquisadores voltaram seus esforços para tentar compreender as características da cepa que, rapidamente, se espalhou por vários países.

Uma das principais perguntas a serem respondidas é se as vacinas em uso vão garantir a proteção também contra a nova linhagem do vírus, uma vez que os primeiros estudos mostram que ela tem mais do que o dobro de mutações encontradas na variante Delta.

Nessa terça-feira (30/11), o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, afirmou que as vacinas provavelmente não serão tão eficazes contra a nova variante como foram anteriormente. No entanto, os resultados dos testes laboratoriais das farmacêuticas só devem ficar prontos dentro de duas a três semanas.

A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, acredita que, mesmo que fique comprovado que a nova variante reduz a proteção das pessoas vacinadas contra a infecção, é provável que seja mantida uma eficácia em relação a casos graves, hospitalizações e mortes, baseada na proteção geral das vacinas. Mas é fundamental que a população garanta o esquema vacinal completo para diminuir os riscos.

Além disso, é preciso levar em consideração que o país ainda tem grande circulação das variantes Gama e Delta do novo coronavírus, e que as vacinas garantem proteção contra as duas.

“Essas perguntas também foram feitas com a P.1 (Gama) e a Delta. É bom que as pessoas entendam que na Covid é um dia depois do outro. Precisamos nos preocupar em manter o país com baixo número de mortes com as cepas que circulam entre nós e entender como a nova cepa vai ser disseminada no mundo e como a sua presença afeta as vacinas”, afirma Ballalai.

