DF anuncia entrada da variante Delta na capital e registra seis casos

O Distrito Federal identificou a chegada da variante indiana na capital e registrou seis casos da Delta. O anúncio da circulação da nova cepa do vírus foi feito pelo governo local nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, os casos estão sendo monitorados e nenhum dos pacientes precisou ser hospitalizado. Além dos casos já confirmados, há quatro pessoas com a suspeita de infecção que tiveram contato com pacientes infectados.

De acordo com as informações oficiais, foram realizadas análise de 67 casos suspeitos e desses apenas os seis foram positivos para a variante Delta, que tem como uma das principais características sua alta transmissibilidade, o que vem preocupando gestores no país. Apesar disso, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o secretário estadual de Saúde, Osnei Okumoto, descartaram nesse momento o endurecimento de medidas de restrição no Distrito Federal. Ainda não é possível afirmar que há transmissão comunitária na unidade da federação.

— Estamos num momento em que não temos qualquer tipo de alerta para que haja qualquer tipo de mudança (nas medidas de restrição) — disse Okumoto.

Os casos identificados da variante Delta incluem pacientes entre 20 e 59 anos, sendo três homens e três mulheres. Entre os casos identificados, quatro foram registrados em Planaltina, um no Plano Piloto e um em Santa Maria. Um dos infectados apresentou falta de ar, mas não precisou ser hospitalizado.

— É uma questão de tempo, uma vez que a disseminação do vírus em São Paulo, no Rio de Janeiro e no mundo é muito grande. É necessário que as pessoas se cuidem e estejam utilizando as medidas não farmacológicas para se proteger — afirmou o secretário de Saúde.

Nesta quarta-feira, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai receber o jogo entre Flamengo e o Defensa y Justicia pelas oitavas de final da Libertadores com presença de público. Ao comentar sobre o tema, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que “todas as medidas de acompanhamento estão sendo feitas”.

— Serão vários locais que estarão abertos para ingresso do público, separados aqueles vacinados e testados, que terão entrada distinta. Há distanciamento necessário entre todos locais. E as equipes de segurança estarão acompanhando para que as medidas sejam cumpridas e o jogo possa acontecer — argumentou.

