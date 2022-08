DF: Técnica em enfermagem desaparece após cobrar dívida de conhecido

A técnica em enfermagem Danyanne da Cunha Januário da Silva, de 35 anos, desapareceu na última quarta-feira (27), em Riacho Fundo (DF), após sair para tentar receber uma dívida de um conhecido. De acordo com familiares, Danyanne havia combinado de receber o valor emprestado no dia em que desapareceu. As informações são do Uol.

“O homem falou para os dois se encontrarem perto de uma casa de construção para que ele pagasse a dívida. Depois disso, ela sumiu. Estamos desesperados porque até agora só recebemos trotes”, contou ao Uol a empresária Dallas Brasil, de 44, irmã de técnica em enfermagem.

Ainda segundo a família, Danyanne é mãe de dois filhos, de 11 e 13 anos, que ligaram para os parentes quando a mãe desapareceu. “A Danyanne é muito responsável e apaixonada pelos filhos. Jamais sairia dessa forma, sem dar notícias. Já são seis dias de muito sofrimento. Ninguém está comendo ou dormindo direito. Estamos em uma corrente para encontrá-la”, disse Dallas.

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o desaparecimento, que foi registrado na 29ª Delegacia de Polícia. Conforme o delegado Lúcio Valente, o carro de Danyanne registrou uma passagem, na BR-040, às 0h27 min, na sexta-feira (28).

“O veículo seguia sentido Valparaíso, entorno de Goiás. Portanto, não há como afirmar se ela dirigia ou quem estava no volante. Qualquer informação deve ser repassada para o 197. A denúncia é anônima”, informou o delegado ao Uol.

Istoé e UOL

foto reprodução