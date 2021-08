Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Administrativa terá atos em vários municípios de Rondônia

O Fórum Rondoniense de Entidades Sindicais, do qual o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO integra, está organizando a realização de atos em Porto Velho e outros grandes municípios, nesta quarta-feira (18/08), Dia Nacional de Luta e Paralisações contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma Administrativa, a favor do serviço público, contra as privatizações e por geração de emprego.

Dentre a programação, está prevista a participação de lideranças das entidades sindicais em diversos pontos das cidades em que ocorrerão os atos, com carro de som, panfletagens e diálogo com a população.

Durante toda a quarta-feira (18), a rádio web Sindsef estará com uma programação especial, entrevistando lideranças sindicais e autoridades sobre os impactos da PEC 32 da Reforma Administrativa.

Via SINDSEF-RO