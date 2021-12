Dia V de Vacinação terá imunização em 17 unidades de saúde neste sábado (4) Evento faz parte dos esforços para levar as vacinas ao maior número de pessoas

Das 19 unidades básicas de saúde que funcionam nesta sexta-feira (3) com a 1ª, 2ª e 3ª dose de vacinas contra a covid-19, 17 abrem no próximo sábado (4), quando a Prefeitura de Porto Velho promove o Dia D de Vacinação. Outra frente de imunização estará disponível no Porto Velho Shopping.

O atendimento das equipes de vacinadores vai das 8h às 17h. As unidades Santo Antônio e Vila Princesa não funcionam no sábado.

É mais uma opção oferecida aos moradores para que se imunizem. A iniciativa faz parte da estratégia da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que é oferecer alternativas para que pessoas tenham acesso às vacinas.

DISTRITOS

Também haverá equipes atendendo moradores dos distritos Vista Alegre do Abunã, Nova Mutum, no eixo da BR 364, e São Carlos, na área do baixo Madeira.

PRAZO DAS APLICAÇÕES

A 2ª dose da vacina pode ser recebida após 28 dias da 1ª dose. Para a 3ª dose o intervalo é de 120 dias. Neste caso específico, o intervalo é de 28 dias para os imunossuprimidos, pessoas com deficiência no sistema imunológico.

PROGRAMAÇÃO

Porto Velho Shopping

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19h

Unidade de Saúde Mariana

Local: rua Rosalina Gomes, 9870 Bairro Mariana

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

Local: avenida Tiradentes, 3420 Bairro Embratel

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Aponiã

Local: rua: Andreia, 5383 Bairro Aponiã

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Caladinho

Local: rua Tancredo Neves, 4752 Bairro Caladinho

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde José Adelino

Local: rua Orion, 56 Bairro Ulisses Guimarães

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Ronaldo Aragão

Local: Estrada do Belmonte, 2044 Bairro Nacional

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Osvaldo Piana

Local: rua Campos Sales, 858 Bairro Areal

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Renato Medeiros

Local: rua Magno Arsolino, 1456 Bairro Cidade do Lobo

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Agenor de Carvalho

Local: rua 10, s/n, Bairro Agenor de Carvalho

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Areal da Floresta

Local: rua Sepetiba, s/n, Bairro Floresta

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Castanheiras

Local: rua Pau Ferro, 878, Bairro Castanheira

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Ernandes Índio

Local: av. Mamoré, Bairro Esperança da Comunidade

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Hamilton Raulino Gondim

Local: av.José Amador dos Reis, s/n, Bairro Tancredo Neves

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Nova Floresta

Local: av. João Paulo I, s/n, Bairro Novo Horizonte

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde São Sebastião

Local: rua Castro Alves, 5899, Bairro São Sebastião

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Socialista

Local: rua Mané Garrincha, s/n, Bairro Socialista

Horário: 9h às 17h

Unidade de Saúde Maurício Bustani

Local: av. Jorge Teixeira, s/n, Bairro Liberdade

Horário: 9h às 17h