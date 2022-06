Dicas de drinks feitos com espumante

Em festas de casamento, natal, ano novo e em diferentes celebrações, o espumante é uma das bebidas alcoólicas mais servidas no momento dos brindes e claro, para degustações.

No entanto, ao contrário do que muitos pensam, o consumo dos espumantes não se limita apenas a degustação da bebida pura, ela pode ser utilizada no preparo de diferentes tipos de drinks, extremamente saborosos e muito diversificados. Por esse motivo, separamos 3 drinks para preparar com espumante. Confira a seguir:

Mimosa

Quando o assunto é drinks tradicionais, a mimosa é um dos mais conhecidos. Para prepará-lo precisará de:

Ingredientes

1 garrafa do espumante de sua preferência;

10 ml de licor de laranja;

50 ml de suco de laranja;

1 fatia de laranja.

Modo de preparo

Em uma taça própria para espumante, adicione o licor e o suco de laranja. Incline lentamente a taça e complete com o espumante. Coloque uma fatia de laranja para decorar a taça e sirva! Aproveite esse sabor inesquecível.

Caipirinha com espumante

Não tem como falar sobre bebidas tradicionais, sem citar a famosa caipirinha. Uma das bebidas com álcool mais populares do Brasil. Além da versão tradicional, apenas com cachaça, é possível preparar esse drink utilizando espumante e os seguintes ingredientes:

Ingredientes

1 limão cortado;

1 rodela de limão;

1 dose de cachaça;

1 colher de sopa de açúcar;

Gelo a gosto.

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, macere o limão com o açúcar. Acrescente o gelo e a cachaça, chacoalhe bem para misturar. Transfira a caipirinha para uma taça ou copo de sua preferência, complete com espumante e decore a borda com uma rodela de limão.

Drink com gin e espumante

O gin é uma bebida alcoólica que está cada vez mais popular e ela pode ser combinada com o espumante, formando um drink cheio de personalidade e muito saboroso. Para preparar utilize:

Ingredientes

25 ml de gin;

50 ml de suco de laranja;

Espumante para completar;

Gelo a gosto.

Modo de preparo

Primeiramente, encha a taça ou copo com gelo. Adicione o gin e o suco de laranja, misture bem. Complemente a taça ou copo com espumante. Para decorar a taça, acrescente uma rodela de laranja. Além disso, para trazer mais sabor para o drink, uma dica é apostar em especiarias como zimbro, cardamomo, anis estrelado e outras.