Dicas de petiscos para fazer em um aniversário

Existem ideias de petiscos super gostosos e fáceis de serem feitos para um aniversário. Veja algumas dicas a seguir.

Uma festa de aniversário sempre acaba sendo algo mais elaborado, onde as pessoas preparam diversas comidas e bebidas, além de manter uma boa decoração no ambiente para agradar os convidados e o aniversariante em si de todas as formas possíveis. Por mais que a decoração seja algo importante, não chega aos pés dos alimentos que serão servidos no evento.

Tanto as bebidas quanto as comidas que serão servidas, precisam ser saborosas e fáceis de comer, pois um aniversário pede praticidade na hora da alimentação. Os petiscos salgados, feitos de carnes, aves e peixes, por exemplo, são a melhor opção para facilitar a alimentação de todos os convidados nessa comemoração.

Quer saber algumas dicas de petiscos que não podem faltar em um aniversário bem organizado? Acompanhe o artigo a seguir e saiba mais!

Polenta frita crocante

Por mais que seja um prato super simples, é delicioso e pode ser um ótimo petisco de entrada em um aniversário.

Ingredientes:

300ml de água mineral fria;

2 xícaras (chá) de fubá;

½ cebola picada;

1 colher (sopa) de azeite;

3 dentes de alho picados;

1 colher (chá) de sal;

Fubá a gosto;

700ml de água morna.

Modo de preparo

Coloque a água fria e o fubá em uma tigela, misture bem até se tornar um creme homogêneo. Reserve.

Em seguida, pegue uma panela e deixe em fogo baixo. adicione o azeite, a cebola e o alho para refogar; junte a mistura de fubá, a água quente, o sal e mexa bem por uns 25 minutos. Após isso, transfira a polenta para uma assadeira e leve-a para a geladeira por 2 horas. Desenforme a polenta, coloque-a sobre uma superfície lisa, corte em tirinhas e empane-as com fubá.

Leve uma panela ao fogo, adicione óleo e deixe ele esquentar bem. Frite as tirinhas de polenta empanadas até dourarem.

Pão de alho puxa puxa

Esse pão de alho é irresistível e, com certeza, fará muito sucesso em uma festa de aniversário.

Ingredientes:

1 pão italiano;

80g de margarina com sal;

5 dentes de alho;

150g de queijo mussarela;

Salsinha e cebolinha a gosto.

Modo de preparo

Corte o pão no sentido de seu comprimento, de modo que forme listras com 1 dedo de largura entre elas. Após isso, corte da mesma forma, porém na vertical, para formar uma espécie de xadrez no pão. Não corte até o final.

Em seguida, pegue uma vasilha e adicione a manteiga derretida, a salsinha e a cebolinha, o alho amassado e ajuste o sal. Passe essa mistura nos vãos feitos no pão e finalize com a mussarela ralada. Leve ao forno médio por 20 minutos.

Chips de batata-doce com páprica

Para essa deliciosa e prática receita, ótima para servir de entrada de petiscos em um aniversário, você precisará de:

2 batatas-doces grandes;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (chá) de páprica doce;

2 colheres (sopa) de azeite.

Modo de preparo

Inicie lavando bem as batatas e esfregando suas cascas. Após isso, corte-as em fatias uniformes em formato de rodelas finas. Acrescente a páprica doce, o sal e o azeite. Misture bem até todas as rodelas ficarem bem temperadas.

Espalhe elas em uma assadeira com papel manteiga e deixe por 30 minutos em fogo baixo. Após esse tempo, vire as batatas na forma e deixe assando mais 12 minutos.

Deixe esfriar para ficarem crocantes e sirva.