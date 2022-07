Dicas de receitas com molho de laranja

O molho de laranja pode te surpreender em diversas receitas. Veja algumas delas a seguir.

A maioria das frutas cítricas conseguem fazer parte de receitas incríveis, transformando algumas comidas e bebidas em pratos maravilhosos para oferecer para toda a família. A boa notícia é que tem como você fugir de pratos tradicionais consumidos diariamente e tentar algo novo cheio de sabor e que levam seu paladar a outro nível.

A laranja é uma fruta super versátil, que pode facilmente ser incluída em pratos salgados, doces e algumas bebidas. Basta você dosar e saber preparar um molho bem encorpado e saboroso da fruta, além de claro, decidir os acompanhamentos ideais.

Acompanhe o artigo a seguir e veja as melhores receitas para se fazer com um molho de laranja na sua casa. Confira:

Alcatra ao molho de laranja e vinho

Essa receita é maravilhosa e pode te surpreender. Além disso, para quem quer algo diferente na festa junina/julina, fazer um jantar com esse prato pode surpreender a todos.

Ingredientes:

1 kg de alcatra;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 xícara (chá) de suco de laranja;

1 xícara (chá) de vinho branco seco;

1 cebola ralada;

1 cenoura cortada em cubos;

5 dentes de alho inteiros e 1 alho picado;

1 xícara de bacon picado;

2 cebolas picadas;

Farinha de trigo para empanar;

2 tomates picados sem sementes.

Modo de preparo

Inicie o preparo pegando uma vasilha com tampa e adicione a carne com a pimenta-do-reino, o alho, a cebola ralada, vinho, sal e suco de laranja. Após isso, tampe a vasilha e deixe na geladeira por 24 horas.

Passado esse 1 dia, pegue uma panela e adicione azeite e frite o bacon, deixando bem douradinhos. Retire a carne da vasilha e reserve o molho. Com a ajuda de um guardanapo seque bem a carne e passe os bifes na farinha de trigo. Sele os bifes na panela que fritou o bacon e reserve.

Nessa mesma gordura da panela de pressão, coloque 3 dentes de alho amassados e mais uma cebola grande picada, deixe dourar. Adicione o tomate picado, o molho reservado e a carne. Tampe a panela e deixe cozinhar por 25 minutos em fogo baixo ou até o molho reduzir bem e engrossar. Sirva e se delicie!

Peixe assado com molho de laranja

Essa receita é super fácil e deliciosa.

Ingredientes:

6 filés de pescada médios;

1 colher (sopa) de suco de limão;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

4 colheres (sopa) de óleo;

6 biscoitos de água e sal triturados.

Para o molho:

½ cebola pequena picada;

2 xícaras (chá) de suco de laranja natural;

1 colher (sopa) de óleo;

4 colheres (sopa) de amido de milho diluído na água.

Modo de preparo

Inicie temperando os filés de peixe com o suco de limão, sal e pimenta. Reserve por 15 minutos e, enquanto isso, preaqueça o forno em 150 graus.

Após passado os 15 minutos, passe os filés no óleo e depois no biscoito triturado. Arrume-os em uma assadeira e leve ao forno por 45 minutos ou até dourarem bem.

Após isso, pegue o amido de milho já dissolvido na água e misture com o suco de laranja. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Junte com o amido de milho, abaixe o fogo e cozinhe bem. Refogue e una os filés assados para incorporar no molho. Sirva com legumes ou arroz.

Legumes refogados com laranja

ingredientes:

1 maço de rúcula;

1 pimentão amarelo;

1 pimentão verde;

1 pimentão vermelho;

1 cebola pequena;

1 banana verde;

1 tomate;

1 laranja grande;

Orégano, manjericão, cebolinha, salsinha e alho poró a gosto;

1 cenoura picada;

2 mandioquinhas picadas;

2 batatas doce picadas;

1 colher (sopa) de vinagre;

1 xpic. de água;

Sal a gosto;

1 pitada de açúcar.

Modo de preparo

Iniciar adicionando batata, mandioquinha e cenoura em uma panela de pressão com água e cozinhe por 8 minutos. Reserve. Em seguida, pique a rúcula bem picada e coloque em um recipiente com água e vinagre. Reserve.

Pique bem todos os pimentões, tomate, cebola, cheiro verde, cebolinha e faça um refogado. Adicione o sal e o açúcar, adicione o suco de laranja e deixe cozinhar bem, adicionando água se necessário. Pique a banana em seguida e adicione ao refogado. Nesse momento, escorra a água da rúcula e adicione nesse refogado, deixando cozinhar até a água diminuir.

Em seguida, adicione os legumes picados e o resto dos temperos. Sirva quente e com arroz se preferir.