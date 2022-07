Dicas de receitas com refrigerante

O refrigerante é uma bebida que consegue ser extremamente versátil. Veja algumas ideias de receitas com tal bebida a seguir

Sabia que comidas e bebidas podem ser cozinhadas juntas? Exatamente, as bebidas podem ajudar a trazer mais suculência em uma carne, por exemplo. O refrigerante é uma delas. Pode parecer algo diferente e novo para muitos, mas consegue ajudar a trazer um sabor único em diversos pratos.

Saber realizar receitas com esse tipo de bebida ajuda em muitos preparos, pois te dá mais segurança que nada vai ficar seco ou sem sabor. Não se assuste por conta do doce do refrigerante, ele também pode combinar facilmente em receitas salgadas se preparadas corretamente.

Acompanhe o artigo a seguir e veja algumas receitas incríveis que você pode preparar com a ajuda de um refrigerante. Confira!

Torta de frango com massa de guaraná

Essa receita de torta de frango é deliciosa e perfeita para ser preparada nas festas juninas e julinas que acontecerão este ano. Para ela, você precisará dos seguintes ingredientes:

Recheio:

500g de filé do peito de frango desossado;

½ lata de ervilha;

½ vidro de palmito;

10 unidades de azeitonas verdes sem caroço;

2 tomates;

1 caixa de creme de leite;

1 dente de alho;

1 cebola picada;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

2 colheres (sopa) de óleo de soja.

Massa:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo;

150g de margarina;

9 colheres (sopa) de refrigerante de guaraná.

Modo de preparo

Inicie o preparo da massa pegando uma tigela e juntando a farinha com a margarina e o refrigerante.

Amasse bem até essa massa desgrudar totalmente dos dedos e deixe descansar. Para o recheio, comece aquecendo uma panela grande com óleo e acrescente o tomate picado a cebola e o alho, deixe fritando até dourarem, em seguida, adicione o frango desfiado, a ervilha, o palmito picado e as azeitonas. Refogue tudo por uns 10 minutos, sempre mexendo bem.

Junte o creme de leite e deixe por mais 3 minutos, enquanto isso vá temperando com o sal e a pimenta-do-reino a gosto. Após isso, pegue a massa e molde ela em uma forma para torta, já com um desmoldante. Deixe no forno assando uns 15 minutos, retire, adicione o recheio, feche a torta com o resto da massa e deixe assando de 30 a 40 minutos. Sirva morna, fica irresistível!

Bolo de Coca-cola

Esse bolo pode parecer diferente no início, mas ao experimentar, com certeza você vai se apaixonar.

Ingredientes:

Massa:

2 xícaras de açúcar refinado;

½ xícara de margarina;

4 unidades de clara de ovo batidas em neve;

2 xícaras (sopa) de coca cola;

3 xícaras de farinha de trigo;

1 xícara de achocolatado em pó;

1 colher (sopa) de fermento químico em pó;

Cobertura

1 caixa de creme de leite;

½ xícara de coca-cola;

1 barra de chocolate meio amargo;

2 colheres de amido de milho dissolvido na água.

Modo de preparo

Para a massa, leve na batedeira a margarina, o açúcar e as gemas dos ovos que você separou as claras. Bata tudo até ficar homogêneo.

Em seguida, adicione a farinha de trigo, o achocolatado e as colheres de coca-cola, bata mais um pouco e em seguida acrescente as claras em neve e o fermento, mas essa parte, misture com uma colher de pau até criar uma massa bonita e homogênea. Leve ao forno em uma forma untada por uns 40 minutos ou até espetar um palito na massa e a mesma sair seca.

Já na cobertura, basta adicionar todos os ingredientes em uma panela, exceto o chocolate em barra e ter paciência. Mexa até que a mistura engrosse e, enquanto isso, derreta o chocolate no microondas a cada 30 segundos. Adicione-o na panela por último e você terá uma cobertura maravilhosa para acompanhar seu bolo!

Fraldinha marinada na coca zero

A coca-cola zero é o melhor refrigerante para fazer carnes, aves e peixes. A receita da vez é com uma suculenta fraldinha e, para preparar esse prato, você precisará dos seguintes ingredientes:

1 peça de carne fraldinha de 1,5 kg;

600ml de refrigerante de coca zero;

10 unidades de mini cebolas em conserva;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

200 ml de água;

Modo de preparo

Em uma tigela, adicione a carne e tempere ela da forma que achar necessário. Após isso, coloque a peça em um saco plástico resistente e adicione a coca zero nele, até cobrir toda a carne e feche o saco. Leve esse saco na geladeira por 2 horas.

Após essas horas marinando, coloque apenas a carne em uma panela de pressão com um fio de azeite e deixe ela fritar até dourar por completo. Após dourar, coloque a coca do saco plástico da marinada e adicione um copo de água, de forma a cobrir toda a carne. Deixe cozinhar por 12 minutos e estará pronto. Sirva com batatas assadas e fica uma delícia!