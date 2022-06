Dicas de receitas para fazer nas férias

Veja a seguir dicas fáceis de receitas deliciosas para serem feitas nas férias

As férias de julho, principalmente para quem possui crianças em casa, pode ser um desafio, pois entreter a garotada o tempo todo em casa pode não ser uma tarefa tão fácil. Porém, as comidas e bebidas diferentes que você pode preparar, pode ser uma boa opção de distração da criançada, ainda mais em dias que não tem como levá-las para passear.

Criar diferentes receitas, fáceis e com gosto de infância pode ser ótimo para trazer mais união para a família, além de fazer as crianças descobrirem novas atividades, mesmo que em casa. Desde a preparação de um simples bolo até um sanduíche de peixe atum para comer assistindo um filme, pode se tornar algo extraordinário na cabeça das crianças.

Desse modo, separamos a seguir, uma lista com algumas receitas fáceis e práticas para se fazer com seus filhos durante as férias de julho e sair um pouco dos alimentos padrões do dia a dia. Confira:

Buraco quente

Essa receita é super simples, porém, seu nome pode chamar a atenção das crianças durante suas férias, e as instigaram a ajudar nesse preparo. Trata-se de um delicioso pão com carne moída e bacon. Os ingredientes para o preparo dele são:

8 pães franceses;

400g de carne moída patinho;

2 dentes de alho amassados;

150g de bacon em pequenos cubos;

1 colher (sobremesa) de páprica defumada;

1 colher (sobremesa) de orégano;

1 colheres (sopa) de requeijão;

8 fatias de queijo mussarela;

1 lata de tomate pelado;

Salsinha e cebolinha a gosto.

Modo de preparo

Inicie o preparo esquentando uma frigideira grande com um fio de azeite e adicione o bacon. Mexa até dourar por completo e, em seguida, adicione o alho para também dourar. Em seguida, adicione a carne, a páprica, o orégano, tempere com sal e refogue bem a carne.

Adicione o tomate pelado picado, adicione água na panela e deixe secar. Após isso, acrescente o requeijão, misture bem para criar um recheio cremoso e bem suculento. Corte os pães ao meio e forre com as fatias de mussarela, adicione o recheio e sirva para toda a garotada durante a tarde. Fica delicioso!

Bolinho de chuva

O bolinho de chuva é uma receita típica de casa de vó, principalmente durante as férias e, para fazer essa delícia, você precisará de:

1 xícara de leite integral;

1 xícara de açúcar;

2 ovos;

2 e ½ xícaras de farinha de trigo;

Óleo para fritar;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

Açúcar e canela para polvilhar.

Modo de preparo

Inicie o preparo batendo os ovos com o açúcar e, em seguida, junte com o leite e a farinha de trigo peneirada. Adicione em seguida o fermento no final e misture tudo muito bem. A massa precisa ficar em uma consistência mole.

Aqueça o óleo em uma panela e, com a ajuda de uma colher, pegue a massa e vá adicionando no óleo quente, que formará bolinhas fritas, dando vida aos deliciosos bolinhos de chuva. Frite todas as bolinhas até que fiquem bem douradas. Após isso, coloque os bolinhos em um prato coberto com papel toalha e polvilhe o açúcar já misturado com a canela em cima deles. Aproveite!

Iogurte caseiro

Não tem nada mais gratificante do que preparar seu próprio alimento e, nas férias, sempre procuramos coisas diferentes para provarmos e nos deliciarmos. A criançada nessa época também pode adorar fazer algumas receitas com seus pais e, o iogurte caseiro pode ser uma ótima opção.

Para ele, você precisará dos seguintes ingredientes:

1 litro de leite integral;

½ pote de coalhada natural;

1 sachê de suco de morango em pó (opcional).

Modo de preparo

Inicie o preparo levando o leite ao fogo até que ele aqueça, porém, de forma que ele fique confortável ao tocar na pele, antes de começar a levantar fervura. Em seguida, desligue o fogo até atingir 40 graus.

Transfira 1 xícara do leite para um recipiente e adicione a coalhada para dissolver bem. Acrescente o suco de morango, o resto do leite e mexa bem. Aconchegue ele em um pano e deixe descansando por 12 horas. Após passado esse tempo, leve para a geladeira por 4 horas para atingir a cremosidade de um iogurte. Sirva para toda a família essa delícia.