Dinheiro na conta: R$ 200 mil para a compra de tubos corrugados para Costa Marques

O município de Costa Marques foi contemplado em 2021 com R$ 500 mil em recursos assegurados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), para garantir melhorias nas estradas vicinais e a compra de tubos corrugados para a substituição de pontes de madeira.

O recurso para obras de patrolamento, da ordem de R$ 300 mil, já havia sido liberado. Na semana passada, foi depositado na conta da prefeitura o valor de R$ 200 mil para a compra dos tubos.

“Esse investimento em Costa Marques atende o setor rural, com melhores estradas e a troca das pontes de madeira. Essa ação, com certeza, ajuda aos produtores rurais do município que passam a contar com melhores estradas e mais segurança no transporte da safra agrícola”, disse Redano.

O prefeito Vagner Miranda, o Mirandão (Republicanos), agradeceu pelo apoio e disse que estradas em boas condições é uma necessidade, por isso a importância de o município receber esse apoio. “As prefeituras estão cada vez com menos capacidade de investirem em obras de infraestrutura, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Esse recurso chega em boa hora e vamos aplicá-lo com muita responsabilidade”, garantiu Mirandão.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Diego Queiroz