Dion e Gabriel Vasconcelos são campeões de futevôlei em Porto Velho Atualmente, atleta que esteve no Bahrein, está de férias em Rondônia. As informações da competição foram divulgadas pelos organizadores nesta quarta-feira (8)

A dupla Dionathan Araújo e Gabriel Vasconcelos venceu a 2ª Copa Autovema de futevôlei em Porto Velho. Eles competiram na categoria A + B que reunia os principais atletas da modalidade que estiveram na disputa. Completaram o pódio da competição as duplas Fábio Polli e italo Cruz e Junior Evilasio e Alex.

Ao total cerca de 150 atletas estiveram inscritos no páreo dentre as cinco categorias. Jogadores de Ji-Paraná, Espigão do Oeste, Cacoal, Presidente Médici e uma dupla do Humaitá-AM.

Na primeira edição da competição, Xavier e Éder Marques, no iniciante A, Daniele Aleixo e Ralisson Ramos, no misto interno, Alan Kardec e Xavier, no intermediário, e Luís Henrique e Ray Quintino, foram os vencedores.

Confira os demais pódios da 2ª Copa de futevôlei em Porto Velho:

Misto Interno

Daniele Aleixo e Gustavo Neri

Clara Sabry e Éder Marques

Gessika Macedo e Thiago Laux

Iniciante B

Lucas Castorio e Gabriel Bragança

Renan Fontes e Guilherme Pereira

Bosco e Teti

Iniciante A

Fábio Polli e Junior Evilasio

Edcarlos Araújo e Victor Hugo

Gustavo “Chocolate” Rayan e Gustavo Neri

Misto aberto

Douglas Barreto e Larissa Arruda

Sandro Silvério e Camila

Elivelton e Leila Beltran

