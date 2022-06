Direção de sindicato busca apoio da Assembleia para defesa dos servidores técnicos administrativos e educacionais de Rondônia Lideranças do Sintae estiveram com o presidente da Assembleia, Alex Redano, na busca de apoio aos técnicos da educação estadual

Representantes da diretoria do Sindicato dos Técnicos Administrativos e Educacionais de Rondônia (Sintae) estiveram na Assembleia Legislativa na tarde da última quarta-feira, 08, e foram recebidos pelo presidente Deputado Alex Redano (Republicanos). Na pauta da reunião esteve a apresentação de algumas demandas e pedidos de apoio para busca de benefícios para os servidores das diversas categorias que compõem o sindicato.

O Sintae está se estruturando em Rondônia e a expectativa é de filiação de aproximadamente 12 mil servidores estaduais e municipais. Compreendem a categoria servidores como Técnicos administrativos escolares, serviços gerais, merendeiras, vigilantes, entre outros, que prestam serviço na área da educação.

De acordo com o presidente Alex Redano, a união dos servidores ajuda nas conquistas de toda a classe de servidores. “Quero desejar todo o sucesso para a diretoria do Sintae, para que cresça e possa ajudar os servidores na luta por melhorias e conquistas. Deixo aqui todo o meu apoio e coloco o nosso gabinete à disposição do que for necessário para a efetivação dessa importante luta, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores em educação, que no caso do Sintae, são os técnicos e os demais servidores que ajudam no desenvolvimento da educação de Rondônia”, disse o presidente.

Alex Redano agradeceu a visita e destacou o importante trabalho desenvolvido pela chamada equipe de apoio escolar, que vai desde a recepção dos alunos, à limpeza das escolas, alimentação dos nossos estudantes, até o trabalho administrativo, imprescindíveis para o bom andamento educacional.

“Quero agradecer ao presidente Harlon Regis, Secretário Geral Jozué Abreu, o Diretor Jurídico Joabson Leite e o Diretor de Comunicação Fábio Janilson pela visita e dizer que eles poderão sempre contar com essa casa de Leis no que diz respeito à valorização dos servidores. A Assembleia Legislativa é parceira do funcionalismo público na luta pelos seus direitos, pois termos a convicção que eles são os nossos maiores patrimônios estaduais.”, finalizou.

Via Ale-RO