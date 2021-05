Diretor Administrativo do Sebrae visita escritórios regionais

Em agenda realizada durante esta semana (de 17 a 21), o diretor administrativo financeiro do Sebrae em Rondônia, Clebio de Mattos, conheceu a estrutura interna da instituição, além da apresentação a colaboradores e troca de informações acerca do dia a dia das unidades de atendimento regionais. O Sebrae possui escritórios em

O diretor viajou acompanhado dos gerentes Raimundo Ildomar Brasil (Gestão Administrativa), Flavia Siqueira (Suporte Operacional) e Roseane Camurça (Contabilidade e Financeiro) e foi de grande importância para integração também.

“Estou bastante satisfeito com o que vi e ouvi, sabemos que problemas existem e precisam ser resolvidos e isso foi verificado, entretanto a motivação e compromisso dos colaboradores em levar o SEBRAE aos níveis mais altos dr excelência do país é muito maior e com isso o sucesso é inevitável. Parabéns a todos e muito obrigado pela acolhida e sinceridade”, disse Clebio de Mattos.

O diretor administrativo financeiro do Sebrae observou também que todas as regionais, através de seus colaboradores, são bastante compromissadas com as metas e desafios existentes e isso se reflete no objetivo maior do Sebrae em Rondônia, que são as Micro e Pequenas Empresas.

O desafio de seguir mais de quatro décadas de apoio aos Pequenos Negócios segue e o apoio administrativo é fundamental para os pouco mais de 100 colaboradores possam continuar fazendo as intervenções que os empreendedores de Rondônia precisam para contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

O desafio de seguir mais de quatro décadas de apoio aos Pequenos Negócios segue e o apoio administrativo é fundamental para os pouco mais de 100 colaboradores possam continuar fazendo as intervenções que os empreendedores de Rondônia precisam para contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável do Estado.

