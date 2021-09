Diretor de empresa bilionária faz ligação do seu capital social com Precatórios do SINTER

Em depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, em curso perante o Senado Federal e que apura eventuais ilícitos cometidos pelo Governo Federal em razão da Pandemia por COVID-19, o Diretor da FIB Bank Garantias de Fianças Fidejussórias S/A, Luiz Henrique Lourenço Formiga, afirmou que a empresa foi capitalizada com recursos de compras de Precatórios do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima – SINTER.

A FIB Bank foi criada em data de 20 de novembro de 2015 e possui um capital social integralizado de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões de reais) e, segundo os membros da CPI, os atuais sócios, Roberto Pereira Ramos Junior, Presidente, e, Luiz Henrique Loureço formiga, Diretor, não possuíam bens ou capital em dinheiro, suficientes para abrirem uma empresa com capital dessa magnitude, nem Precatórios do SINTER chegariam a tal valor.

O depoimento ocorrido no último dia 14, as declarações do empresário ensejou uma enxurrada de Requerimentos perante a CPI, que agora vai apurar também a origem do capital social da empresa.

Um dos Requerimentos partiu do Senador por Rondônia, Marcos Rogério (DEM), que quer saber através da CPI, o quanto o Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia – SINTERO e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima – SINTER, movimentaram de Precatórios e como estão as ações judiciais que beneficiaram seus associados.

Em Precatórios do SINTERO, originários da Reclamação Trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002, conhecida como a Ação da Isonomia, foi movimentado quase dois bilhões de reais, no qual ainda está sendo apurado eventuais ilícitos civis e penais decorrentes de supostos desvios de recursos públicos da União e dos próprios servidores, credores na ação.

Considerado um dos maiores Precatórios pagos pela União, que ocorreu nos anos de 2006, 2009 e agosto de 2018, em quatro ações populares é apurado desvios de aproximadamente R$ 400 milhões de reais, através de honorários de sucumbência ou assistenciais que nunca tiveram percentuais ou valores fixados em Acórdãos ou sentenças da Justiça do Trabalho, nos autos da citada Reclamação Trabalhista, cujo Cumprimento Complementar de Sentença ainda se encontra em curso perante a 2ª Vara da Justiça do Trabalho em Porto Velho – RO.

Nesse Processo, os Precatórios pagos em 2006 e 2009, os advogados do SINTERO levantaram em torno de R$ 375 milhões de reais somente de supostos honorários de sucumbência ou assistenciais, pagos pela União, e outros, a título de honorários contratuais, supostamente recebidos em duplicidade, somando cerca de R$ 200 milhões de reais.

Em agosto de 2018, no mesmo Processo, os advogados do SINTERO receberam a quantia de R$ 70.828.571,24 (setenta milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte quatro centavos), ainda a título de honorários contratuais ou assistenciais, que, como se disse, jamais teriam sido fixados em juízo, seja em percentual ou valores, os quais foram arcados pela União.

No Precatório do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima – SINTER, originários de Reclamação Trabalhista em que foi assegurado direitos a servidores daquele Estado e que são semelhantes aos do Estado de Rondônia, após sucessivos recursos, os honorários advocatícios de sucumbência, devidos ao mesmo advogado que atuou no Precatório de Rondônia, ao final foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No caso de Rondônia, em decorrência da mencionada Reclamação Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho – MPT, ajuizou da Ação Civil Pública nº 0010110-46.2014.5.14.0004, que tramitou perante a 4ª Vara da Justiça do Trabalho em Porto Velho-RO, na qual questionava pagamentos de honorários assistenciais e contratuais a advogados que atuaram na Reclamação Trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002, em defesa de direitos de filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia – SINTERO.

A Ação, ajuizada em data de 12 de fevereiro de 2014, foi julgada parcialmente procedente em data de 19/01/2021, e, além de reconhecer legitimas as alegações do MPT, para o ajuizamento e julgamento da ação, a sentença foi pela condenação do SINTERO em se abster de cobrar direta ou indiretamente honorários advocatícios, assistenciais ou contratuais de todos os integrantes de sua categoria, na condição de substituto ou representante processual de seus filiados.

Com a sentença, da qual houve recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, milhares dos credores da Reclamação Trabalhista nº 0203900-75.1989.5.14.0002, não terão que pagar honorários contratuais ou assistenciais aos advogados do SINTERO que atuaram na ação.

Os advogados do SINTERO também foram condenados em indenização coletiva no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a serem aplicados conforme for entendimento do autor da Ação.

A principal argumentação do MPT, em defesa dos filiados do SINTERO, são as de que quando o Sindicato contrata advogado para defender interesses de seus filiados, esses profissionais são remunerados pelo próprio Sindicato e não podem exigir de cada filiado, pagamentos de honorários contratuais ou assistenciais, pois parte do pressuposto de quem tem que remunerá-los é o Sindicato.

Na Reclamação Trabalhista os advogados do SINTERO receberam honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento), calculados sobre os valores globais devidos pela União aos credores na ação; honorários contratuais em percentual de 18% (dezoito por cento), calculados sobre os valores devidos individualmente a cada um dos credores, liberados pelo Juízo da causa através de Alvarás de Autorização, e, ainda 18% (dezoito por cento), descontados dos valores que foram repassados ao SINTERO para pagamento dos Professores, em somas vultosas.

Esses recursos poderão ter sido migrados para a constituição da empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A, como afirmou o seu Diretor perante a CPI da COVID-19, ter capitalizado a empresa com Precatórios comprados do Sindicato de Roraima, SINTER, onde também atuou o mesmo advogado do Sindicato de Rondônia, SINTERO.

Sobre o caso dos Precatórios de Rondônia, há o Inquérito Policial nº 1002193-92.2018.4.01.4100, montado pela Polícia Federal para apurar os fatos, mas que ainda está inconclusivo e muita água ainda vai passar sob a ponte.

