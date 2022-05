Divulgação de lucro do BB gera comoção nas redes sociais: “Lucros pros bancos, fome pro povo” O anúncio de que o Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado recorde no 1º trimestre de 2022 provocou indignação nas redes sociais

A divulgação do lucro recorde alcançado pelo Banco do Brasil no 1º trimestre de 2022, de R$ 6,6 bilhões, gerou indignação na internet. A enxurrada de comentários negativos no Instagram e Twitter destaca a discrepância entre o lucro do banco e a situação da maior parte da população brasileira, que sofre com a alta da inflação, com os preços lá em cima e que até briga por cebola em promoção.

