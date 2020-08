DNIT confirma duplicação da Ponte sobre Rio Jaru, recursos do Dep Federal Lucio Mosquini

O deputado federal Lucio Mosquini (MDB-RO), esteve reunido com o Superintendente do DNIT em Rondônia, o engenheiro André Santos, para tratar da duplicação da Ponte sobre o Rio Jaru.

Durante a reunião, Mosquini acompanhou detalhes do projeto que será executado em duas etapas; Construção do encabeçamento da ponte nos dois sentidos Ariquemes e Ouro Preto do Oeste, e a própria duplicação da ponte.

O engenheiro André Santos do DNIT explicou que o projeto já está em fase final, e contemplará aproximadamente 1,5 Km de marginal depois da ponte, até próximo a Fiat Gima.

Será construída as marginas com estacionamento as margens da BR bem como algumas rotatórias, tudo isso para melhorar a segurança e trafegabilidade da população que diariamente passam sobre a ponte para ir até o outro lado da cidade.

André explicou que a obra do encabeçamento da ponte será realizada pelo Departamento de Engenharia do Exército e que o DNIT vai contratar o Exército por meio de TED – Termo de Execução Descentralizado, e assim dar início na primeira etapa da obra.

Além disso acontecerá a duplicação da ponte ao lado da já existente, no lado direito sentido Jaru/Ouro Preto do Oeste.

O deputado federal Lucio Mosquini destacou a nova ponte será moderna e passará por uma adequação, será construído acostamento e pista para pedestres e tb a ciclovia.

Para execução da obra Mosquini destinou por meio de emenda cerca de R$ 20 milhões de reais para o DNIT .

O deputado elogiou o trabalho do Diretor Geral do DNIT em Brasília General Santos Filho e agradeceu também ao ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas e ao presidente Jair Bolsonaro por apoiar esse projeto tão importante.

