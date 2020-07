Documento mostra colapso na Saúde de Cacoal, vídeo de médica viraliza e vilhenense com Covid-19 é transferido

Viralizou nas redes sociais o vídeo gravado por médica identificada como Sônia, do Hospital Regional de Cacoal, que recebe pacientes com a Covid-19 enviados por vários municípios.

Em prantos, a profissional de saúde faz revelações sobre um amigo que contraiu o vírus, e um apelo para que a população colabore com as medidas para tentar frear a pandemia. Num trecho do vídeo, Sônia fala da luta dela e dos colegas da “linha de frente” contra o novo Coronavírus: “alguém tem que morrer para salvar alguém”.

OFOLHA DO SUL ON LINE também teve acesso a um documento, datado de ontem, assinado por representantes de duas entidades médicas, que revelam o colapso do sistema público de Saúde na cidade de Cacoal. O ofício é endereçado ao promotor de justiça Marcos Ranulfo Ferreira, que já atuou também em Vilhena (LEIA AQUI)

Um dia após a gravação da peça (domingo, 19), que já tem mais de 5 mil visualizações no Youtube, o médico de Vilhena, Jânio Marques Vieira de Souza, foi diagnosticado com a Covid-19. Ele chegou a usar máscara de oxigênio para auxiliar na respiração e foi transferido para Cacoal.

Segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE, a remoção foi feita a pedido do próprio paciente, que está internado no Hospital dos Acidentados, unidade particular na Capital do Café.

Como tem plano de saúde privado, Jânio teria feito a opção, como forma de liberar mais um leito para pacientes que só têm condições de se tratar na rede pública.

ClIQUE ABAIXO e assista o vídeo gravado pela médica de Cacoal.