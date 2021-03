Dois são presos por matar empresário após não concordarem com preço cobrado em pet-shop em Porto Velho

O corpo foi encontrado dentro do seu carro com marcas de tiros

A Polícia Civil identificou dois suspeitos de matar o empresário Henrique Fernando Barbosa Silva, em Porto Velho. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (11) no bairro Areal em Porto Velho, próximo ao Mocambo. A vítima trabalhava em um pet shop. Segundo a delegada Leisaloma Carvalho, um dos suspeitos do crime não concordou com o valor cobrado pelo estabelecimento e planejou a agressão.

Na quinta-feira, o corpo da vítima foi encontrado em um carro com marcas de tiros, então os agentes iniciaram as investigações para localizar os infratores e descobrir a motivação do crime.

“Apuramos que o empresário teria recebido um dos infratores lá [no pet shop] com um cachorro a fim de dar tratamento veterinário aquele cachorro. O infrator descontente com o valor cobrado teria ameaçado a vítima de morte e então executado a vítima. Na companhia do indivíduo que estava com ele, fugiu do local”, explicou a delegada Leisaloma Carvalho.

Os suspeitos foram identificados e então foram expedidos os mandados de prisão preventiva. Os policiais procuraram os homens em quatro endereços, mas eles não foram encontrados. A dupla é considerada foragida. ]

A arma do crime foi localizada em um dos endereços. Segundo a Polícia Civil, a pistola havia sido furtada de outro empresário da capital em 2019.