Donos de bares e conveniências são autuados por desrespeito ao decreto do Governo

Mais uma etapa da da “Operação Prevenção” foi realizada em Porto Velho na noite de sexta-feira (28). A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). A medida de fiscalização visa o cumprimento de decreto do Governo como forma de enfrentamento ao Coronavírus.

Durante a atuação da equipe, a falta de consciência foi visível, com flagrantes de práticas irregulares que ainda persistem em alguns estabelecimentos comerciais, como bares e conveniências pubs.

Com mais de um mês de publicação do atual decreto, muitas pessoas ainda não cumprem medidas básicas para evitar a disseminação do coronavírus. Foram constatados casos de aglomeração durante a fiscalização, bem como flagrantes de estabelecimentos sem licenciamento para a sua abertura e desobediência às regras de utilização dos espaços de consumo.

Um exemplo de descumprimento ao decreto foi constatado em um estabelecimento frequentado por jovens, na zona Norte de Porto Velho. O local estava aberto fora do horário permitido. O proprietário foi autuado por desrespeitar medidas quanto à delimitação de 30% da capacidade máxima de atendimento ao consumidor no local.

A falta de consciência de outra proprietária de um estabelecimento de venda de bebidas, também chamou a atenção da equipe de fiscalização. O comércio estava sem autorização para executar o serviço, o que resultou em um auto de infração. Conforme reforçado pela equipe de fiscalização, é importante deixar claro a todo cidadão que se propõe a exercer tais atividades na sociedade, pois deve sempre “regularizar para funcionar” e, não, “funcionar para regularizar”, evitando possíveis transtornos.

No relatório final da operação de sexta-feira, foram feitas 33 visitas em estabelecimentos, das quais, quatro estavam sem funcionamento respeitando regras do decreto estadual. Foram registradas três orientações, duas autuações, uma notificação e 25 pontos comerciais em condições de funcionamento. No documento, não foram registrados aglomerações e interdições.

Segundo o coordenador da 16ª noite da “Operação Prevenção”, major BM Jeferson Marques, durante estas semanas de vigência do decreto 26.038, está sendo muito perceptível que a população anseia pelo retorno às atividades presenciais que antes aconteciam de forma natural. No entanto, explica o oficial, os cidadãos devem agir com muita cautela e conscientização, considerando o risco de contaminação do vírus causador da covid-19 ainda presente no meio social, principalmente em locais sujeitos à infecção devido ao contato direto, como bares, restaurantes, pizzarias e outros ambientes semelhantes.

