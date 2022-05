Dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos começa hoje (30) em Porto Velho

Começa na segunda-feira (30) a aplicação da terceira dose (reforço) contra a covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos em Porto Velho. As equipes de vacinadores da Prefeitura já contam com uma estrutura preparada para atender o público em todos os pontos de vacinação.

O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para incentivar a vacinação completa em toda a população nos públicos elegíveis e em atendimento a Nota Técnica Nº 35/2022 do Ministério da Saúde (MS).

De acordo com Elizeth Gomes, coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, a dose de reforço é administrada após quatro meses da aplicação da segunda dose.

“Estamos seguindo as etapas conforme constam no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacina contra a covid-19, do MS”, observou Elizeth. Ela lembrou que, até então, a dose de reforço só estava autorizada nessa faixa etária para jovens imunossuprimidos e também para pessoas com 18 anos ou mais.

Pelo documento do MS, o imunizante recomendado ao público-alvo é o da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer) e, caso haja disponibilidade, o da vacina inativada (Coronavac). As duas indicações podem ocorrer independente da dose aplicada no esquema primário.

A nota atenta à importância da dose de reforço no público adolescente diante da variante ômicron.

GESTANTES OU PUÉRPERAS

As adolescentes gestantes ou puérperas também devem receber como dose de reforço a Pfizer ou Coronovac.

SERVIÇO

A vacinação segue nas Unidades Básicas de Saúde (UBSS) e no Porto Velho Shopping durante a semana. Acompanhe aqui a programação.

Etiene Gonçalves Foto: Leandro Morais e Wesley Pontes