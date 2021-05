Drive-thru de testagem rápida para diagnóstico da covid-19 chega na zona Sul de Porto Velho

Gratuito, rápido e organizado. Essas foram as principais pontuações feitas pela população ao avaliar o 16º drive-thru de testagem rápida para covid-19 realizado pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), nesta sexta-feira (30), no estacionamento de um antigo supermercado, na zona Sul de Porto Velho, mais precisamente, na avenida Jatuarana com rua Angico, bairro Cohab.

‘‘Foi um atendimento rápido e organizado. A população precisa disso, pois somos carentes. Eu mesmo não tinha condições de pagar. Foi ótimo’’, avalia o aposentado Francisco Assis que testou positivo e aceitou o kit de medicamentos ofertado para tratamento da doença. ‘‘Achei rápido e fui bem atendida. Essa ação é muito importante, pois vai isolar muita gente que está com covid-19 para o devido tratamento’’,considera a dona de casa, Lucilei Alves.

A ação, coordenada pela Sesau e que faz parte do Mapeia Rondônia com foco na testagem em massa da população, conseguiu manter fluxo de atendimento agilizado com a contribuição da Defesa Civil, Polícia Militar, Superintendência Estadual da Juventude, Cultura,Esporte e Lazer (Sejucel) e da 17ª Brigada de Infantaria de Selva.

O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, destacou que o batalhão de pessoas empregadas nas edições dos drive-thrus estão em suas determinadas funções imbuídos da missão defendida pelo governador, coronel Marcos Rocha, em se esforçar para salvar a vidas dos rondonienses em meio a essa pandemia.

Ele pontuou ainda que o resultado dessa união em prol das testagens rápidas, somado à ampliação de população vacinada, já são percebidos em números. ‘‘Estamos há 10 dias sem fila para UTI’’. E foi para avançar mais no combate da covid-19, que as equipes de saúde, mais uma vez, se empenharam no atendimento à população na testagem rápida na zona Sul. Devidamente paramentados com equipamentos de proteção, foram responsáveis pela aplicação dos testes e também entrega dos resultados com as devidas orientações médicas.

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que tem mantido parceria constante com o Governo em ações sociais, se fez presente na ação com 10 militares que ficaram responsáveis pelo apoio com tendas, orientação ao balizamento de veículos e no auxílio ao atendimento. A Sejucel também participou da ação e reforçou o engajamento social de jovens voluntários em prol de salvar vidas.

‘‘Nós abraçamos o setor de cadastro, que envolve o preenchimento de um formulário que traz as informações de cada pessoa atendida, e é com base nesses cadastros que os que testam positivo serão posteriormente acompanhados pela equipe de saúde’’, disse o superintendente da Sejucel, Jobson Bandeira. Ele ainda agradeceu a todos os voluntários e servidores que deram suporte ao drive-thru, considerado essencial pela população.

A transparência das ações tem atraído cada vez mais voluntários interessados em fazer parte do projeto. ‘‘Antes ficamos fazendo convites, agora conseguimos rapidamente o quantitativo necessário para cada ação. Estamos sendo bastante procurados, e ficamos felizes, pois quando eles vem, trabalham com o coração’’,avalia.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Rondônia (CBM/RO) também tiveram papel essencial no atendimento realizado durante a testagem rápida. Com bombeiros militares e também os especificamente da Defesa Civil, que trouxeram para a ação uma Unidade de Resgate para pronto atendimento em caso de mal súbito e deram apoio no fluxo de atendimento.

‘‘Parte da nossa equipe tem a missão de fazer a pré-notificação dos casos ainda na fila de veículos e os demais juntamente com militares da Polícia e Exército foram empregados para orientar o fluxo de veículos de garantir a segurança do local’’, explica o tenente coronel cedido a Sesau, Tadeu Sanchez Pinheiro, ao destacar também que a determinação do comandante geral, Cel. BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, é que todos estejam envolvidos nas ações de prevenção da doença.

A Casa Militar também contribuiu, dando apoio com efetivo de dez policiais para o trabalho no drive-thru da zona Sul. ”Auxiliamos a ação dando segurança e orientando a população no deslocamento para as baias de atendimento, organizando o fluxo de entrada e saída de veículos. Além disso, ficamos à disposição para esclarecer a população sobre as dúvidas que possui quanto ao atendimento’’, afirma o 1º tenente PM Everton Paixão Alves ao complementar que salvar vidas não é só uma responsabilidade da Sesau, mas de todo o Governo conforme ordenado pelo governador.

O atendimento de retaguarda para os que não tinham veículos foi realizado com apoio da prefeitura, no mesmo horário, das 9h às 13h, na Unidade Básica de Saúde Manoel Amorim de Matos, no mesmo bairro.