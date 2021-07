Duas mulheres são presas acusadas de incendiar residência de casal

Duas mulheres de 32 e 33 anos foram presas na madrugada desta quinta-feira (01) acusadas de incendiar a residência de um casal no bairro Jardim Santana, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Quando a Polícia Militar chegou o fogo que se concentrou na região da cozinha da casa já havia sido apagado.

As vítimas contaram que conheciam as autoras do crime. Os policiais fizeram buscas junto com o casal e conseguiram localizar as mulheres.

As duas negam serem as autoras do incêndio, mas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes. A motivação para o crime não foi revelada.

Via Rondoniaovivo