Duas pessoas morrem na BR-364 após colisão de caminhão com caminhonete

Duas pessoas ainda não identificadas morreram na madrugada desta terça-feira (22), durante um gravíssimo acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete Ford Ranger, na BR-364, a cerca de 55 km de Vilhena, nas proximidades da usina do rio Ávila. Outras duas pessoas, também não identificadas, foram socorridas em estado grave.

De acordo com informações preliminares, uma mulher que estava no banco de trás da Ranger, morreu na hora juntamente com o motorista do veículo. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, que deixou as vítimas fatais presas nas ferragens.

Com o choque violento, os dois veículos foram parar numa ribanceira. No momento do acidente chovia bastante na região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Outros dois ocupantes da Ranger foram resgatados em estado grave e levados para o Hospital Regional.

Rondoniagora