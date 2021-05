Dupla armada em moto roubada é interceptada após bater contra muro

Um homem, 26 anos, e um adolescente de 17 anos foram interceptados pela PM na noite de segunda-feira (17) após fuga e acidente em uma motocicleta roubada. A dupla estava armada e foi detida na Rua Pastoreiro com Itatiaia, bairro Cascalheira, na zona Leste da capital de Rondônia.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela região e se deparou com a dupla em uma motocicleta Honda CB300. O adolescente que era o condutor do veículo saiu em fuga e durante a perseguição perdeu o controle da direção e bateu contra a lateral do muro de uma faculdade particular.

A dupla logo foi detida. Os policiais viram que durante a fuga o adolescente havia jogado um armamento e conseguiram localizar na região.

Em pesquisa na placa da moto NDU-7869 foi constatado que era produto de roubo. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes.

Via rondoniaovivo